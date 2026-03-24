Главой самарского дептранса стал экс-руководитель городского ГИБДД

Андрей Карпочев занял пост руководителя департамента транспорта в администрации Самары. Об этом сообщает мэрия.

«Владимир Чичев, ранее занимавший должность руководителя департамента транспорта администрации Самары, покинул ее по собственному желанию, после чего департаментом временно руководил Александр Ерополов»,— говорится в сообщении.

Андрей Карпочев окончил Институт социальных и гуманитарных знаний и Самарский государственный технический университет (СамГТУ). Он специализируется на организации и безопасности дорожного движения и юриспруденции.

Ранее Андрей Карпочев прошел срочную службу в Вооруженных силах РФ и более 23 лет служил в органах внутренних дел УМВД по Самаре, в том числе, возглавлял городское управление ГИБДД. Также он был заместителем генерального директора по эксплуатации автодорог и безопасности дорожного движения, руководителем управления по безопасности дорожного движения, связям с общественностью и работе с обращениями граждан в ГКП «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области» («АСАДО»).

