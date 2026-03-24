Водителя Mercedes-Benz ждет суд за ДТП с шестью погибшими под Новосибирском

Новосибирский суд рассмотрит уголовное дело о ДТП, в котором погибли шесть человек, в том числе двое малолетних детей. Предполагаемым виновником аварии следствие считает водителя Mercedes-Benz, которому по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц) грозит до семи лет лишения свободы.

Обвинительное заключение по делу утвердил первый заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев, сообщили в ведомстве.

Авария произошла 19 декабря прошлого года на Советском шоссе. По версии следствия, водитель Mercedes-Benz G-класса проехал на красный свет и столкнулся с Toyota Ipsum. При столкновении машин водитель и все пассажиры Toyota скончались на месте. Среди погибших — двое детей 2020 и 2021 годов рождения.

