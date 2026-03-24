Жительницу Кудымкара отправили в колонию за истязание дочери

Кудымкарский суд признал местную жительницу виновной в истязании своей малолетней дочери и приговорил к лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установили следствие и суд, с февраля по сентябрь 2024 года мать причиняла своей несовершеннолетней дочери физическую боль, а также психические страдания путем систематического нанесения ей побоев.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора, заявленные в интересах малолетней, и взыскал в ее пользу с осужденной компенсацию морального вреда.