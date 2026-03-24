Глава СКР заинтересовался аварийным домом в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования уголовного дела об аварийном доме в Уфе, который долгое время не расселяют.

Как сообщает Информационный центр СКР со ссылкой на публикации в соцсетях, многоквартирный дом на Черниковской улице 1941 года постройки находится в непригодном состоянии. Его кровля разрушается, в квартирах сырость. В 2021 году здание признали аварийным, но до сих пор не расселили.

