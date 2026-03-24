В Самаре осудили куратора массовых беспорядков в Баймаке

Самарский областной суд огласил приговор Руслану Габбасову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он признан виновным в организации массовых беспорядков с насилием и погромами, участии в деятельности нежелательной на территории РФ организации и нарушении закона об иноагентах (ч. 1 ст. 212; ч. 1 ст. 284.1 и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Подсудимый приговорен к 14 годам исправительной колонии строгого режима и с лишением права администрировать сайты и каналы в интернете в течение девяти лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски о возмещении материального ущерба потерпевшим в размере 1 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Следствие установило, что в январе 2024 года подсудимый инициировал и координировал через соцсети беспорядки в Баймаке в Башкирии, когда оглашался приговор активисту Фаилю Алсынову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Толпа сторонников обвиняемого собралась у здания суда.

Попытка силовиков пресечь митинг привела к столкновениям. В результате пострадали сотрудники Росгвардии и один полицейский. Участников беспорядков задержали, арестовали и судили в разных регионах РФ.

