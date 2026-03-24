В Башкирии возбудили уголовное дело из-за плохих дорог в Татышлинском районе

Следственное управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело о ненадлежащем состоянии дорог в селе Ялгыз-Нарат Татышлинского района. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителей регионального управления доложить о ходе дела, сообщает Информационный центр СКР.

Поводом для внимания правоохранительных органов стали публикации в соцсетях. Как уверяют местные жители, дорога не имеет асфальта, грунтовое полотно размывается, на поверхности образовалась колея. Это, говорится в пресс-релизе СКР, мешает машинам, а также доставке в село продуктов и других товаров.

Также Информационный центр СКР утверждает, что в 2024 году суд уже обязал ответственные органы привести дорогу в порядок, но она отремонтирована лишь частично.

Идэль Гумеров