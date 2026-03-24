Пермский разработчик роботов снизил прибыль в пять раз

Прикамский разработчик робототехники «Промобот» отчитался о финансовых результатах за 2025 год. Согласно данным Rusprofile, чистая прибыль компании составила 4,7 млн руб., что ниже показателя предыдущего года в пять раз (в 2024-м — 24,3 млн руб.). Выручка ООО «Промобот» снизилась на 9%, до 248 млн руб. Себестоимость продаж, наоборот, выросла со 175,8 млн до 195,3 млн руб.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в «Промоботе», снижение выручки и прибыли связано с двумя факторами. Во-первых, компания в связи с истечением десятилетнего срока больше не является резидентом «Сколково» и теперь не имеет соответствующих налоговых льгот. Кроме того, общество сменило систему налогообложения и стало уплачивать НДС. «В бухгалтерском учете выручка отражается без учета НДС. С учетом НДС выручка составляет 285 млн руб. в 2025 году при 271 млн руб. в 2024 году»,— подчеркнули в «Промоботе».

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми, является резидентом технопарка Morion Digital. Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы работают в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.