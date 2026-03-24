Силы ПВО за ночь сбили над Россией 55 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 55 беспилотников самолетного типа над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской и Тульской областями, а также над акваторией Черного моря.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уточнил, что над регионом сбили два дрона. Никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. В Брянской и Калужской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.