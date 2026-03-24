Тюменца арестовали по обвинению в участии в экстремистском сообществе

РУФСБ России по Тюменской области пресекло деятельность 19-летнего жителя Тюмени — он обвиняется в участии в экстремистском сообществе по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ, сообщили в региональном управлении СКР. По решению суда его заключили под стражу.

По версии следствия, с октября 2025 года по февраль 2026 года обвиняемый имел экстремистские взгляды и был администратором канала одного из соответствующих сообществ. При этом на своем собственном канале, который был создан фигурантом, он публиковал материалы с праворадикальным содержанием.

В ходе обысков по месту жительства у обвиняемого изъяли компьютерную технику и мобильные устройства.

