В Новосибирске задержан глава филиала института рыбного хозяйства и океанографии

Руководитель филиала института рыбного хозяйства и океанографии задержан в Новосибирске по подозрению в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По информации ведомства, глава филиала института предоставил одной из общественных организаций рыболовов-любителей право вести лов рыбы рядом с плотиной Новосибирской ГЭС — запрещенном для промысла участке Оби. Незаконная рыбалка, по материалам расследования, проводилась под видом научно-исследовательского и контрольного вылова водных биоресурсов.

Также подозреваемый, по версии следствия, получил взятку в виде оказания услуг по хранению и обслуживанию личной и служебной моторных лодок на территории клуба рыболовов. В денежном эквиваленте размер взятки оценивается в 257 тыс. руб., рассказали в транспортной полиции.

Против председателя общественной организации рыболовов-любителей расследуется дело о даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Илья Николаев