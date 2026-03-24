ФСБ на Урале через бот в Telegram за три часа нашла 10 потенциальных диверсантов

УФСБ России по Свердловской области в течение трех часов поиска в Telegram выявило 10 уральцев, которые были готовы совершить диверсию за большую сумму денег. Еще 80 человек были согласны на работу наркокурьера, сообщила в эфире ОТВ официальный представитель ведомства Елена Докучаева.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Мы проводили социальный эксперимент, когда мы, как ФСБ, разместили сами объявления, подобные тем, которые размещают кураторы, с предложением легких денег. Людям предлагалось перейти в анонимный Telegram-бот и продолжить общение уже конкретно с информацией, что же необходимо делать. Всего за несколько часов объявления посмотрели 28 тыс. человек, 176 человек перешли в бот и нажали кнопку "старт"»,— рассказала Елена Докучаева.

На первом этапе заинтересованным сообщали, что общение будет анонимным — им предлагался заработок «не совсем законным путем». На этом этапе 40 человек вышли из чата. Тем, кто остался, предлагали несколько направлений работы, в том числе курьерскую доставку (часто — развоз наркотиков). В другом направлении за сумму до 3 млн руб. предлагалось совершить диверсию и вывести из строя объекты инфраструктуры. В этом случае на кнопку «нет» нажали 56 человек и отказались продолжать диалог, однако десяток уральцев был согласен на это предложение.

Ирина Пичурина