Научного сотрудника РАН приговорили к сроку за финансирование терроризма

Второй западный военный суд приговорил научного сотрудника исследовательского центра РАН Ивана Фролова (признан иноагентом) к девяти годам и шести месяцам лишения свободы. Его признали виновным в финансировании терроризма.

Как сообщила пресс-служба суда ТАСС, первые три года Иван Фролов (признан иноагентом) проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока – в исправительной колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 330 тыс. руб.

По версии суда, Иван Фролов (признан иноагентом) отправил 2,8 тыс. руб. на аккаунт организации «Артподготовка» (признана в России террористической и запрещена). Вину научный сотрудник РАН признал частично. Приговор может быть обжалован.