Умер красноярский депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин

В возрасте 60 лет скончался депутат Госдумы РФ от Красноярского края Юрий Швыткин. Сообщение об этом опубликовал губернатор Михаил Котюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Швыткин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Юрий Швыткин

«Боевой офицер, человек долга и чести. Был участником боевых действий, награжден тремя орденами Мужества и другими государственными наградами. Юрий Николаевич многое сделал для Красноярского края. Представлял интересы жителей — сначала в законодательном собрании, затем в Государственной думе»,— записал глава региона. Причину смерти он не назвал.

В нижнюю палату Федерального собрания единоросс Юрий Швыткин избирался дважды — в 2016 и 2021 годах. Представлял там Красноярский одномандатный округ. По данным «Ъ-Сибирь», политик планировал принять участие и в очередных выборах 2026 года.

Юрий Швыткин — уже третий депутат, избранный в Госдуму РФ от Красноярского края в 2021 году и скончавшийся до новых выборов. В 2023 году умер единоросс Виктор Зубарев, в 2024-м — его однопартиец Артур Чилингаров.

Валерий Лавский