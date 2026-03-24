Прокурор Новокузнецкого района получил назначение в Прокопьевск

Советник юстиции Петр Мигловец назначен прокурором Прокопьевска Кемеровской области. Кадровое решение подписал генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

С июня 2022 года господин Мигловец занимал должность прокурора Новокузнецкого района. В Прокопьевске он сменил Романа Долгих, возглавлявшего прокуратуру города последние четыре года.

Стаж работы Петра Мигловца в органах прокуратуры — 12 лет. Начинал службу с должности помощника прокурора Заводского района Новокузнецка. Впоследствии работал помощником прокурора Новокузнецкого района, заместителем прокурора Осинников, начальником отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Кузбасса.

Михаил Кичанов