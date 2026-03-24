Австралия и ЕС подписали новое оборонное соглашение

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о подписании соглашения о партнерстве в области обороны. Переговоры проводились с весны 2025 года.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе

Фото: Lukas Coch / AAP / Reuters

Фото: Lukas Coch / AAP / Reuters

Соглашение подписали заместитель премьер-министра и министр обороны Австралии Ричард Марлес, министр иностранных дел Пенни Вонг, а также глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Партнерство предусматривает углубление сотрудничества в сферах оборонной промышленности, кибербезопасности, экономической безопасности, борьбы с терроризмом, противодействия гибридным угрозам, а также запуск нового диалога по космической безопасности. Стороны договорились расширить обмен разведданными и наращивать совместный потенциал для противодействия угрозам.

Для австралийских оборонных компаний соглашение создаст новые возможности для закупок военной техники. «Это партнерство углубит наши отношения и заложит основу для новых возможностей, которые будут способствовать дальнейшей поддержке промышленности и рабочей силы Австралии»,— отметил Ричард Марлес.

Как сообщал Euractiv, в черновом варианте соглашения указывалось, что Австралия и ЕС «укрепят сотрудничество» для защиты критически важной морской инфраструктуры в Индо-Тихоокеанском регионе и смогут проводить совместные мероприятия на море.