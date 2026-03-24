КНДР убрала слово «социалистическая» из названия конституции страны

Верховное народное собрание КНДР 15-го созыва во вторник приняло поправки в Конституцию, следует из опубликованного ЦТАК протокола второго дня первой парламентской сессии. Из названия основного закона страны удалено определение «социалистическая».

С докладом выступил председатель ВНС депутат Чо Ён Вон. Он подчеркнул, что поправки вносятся «в соответствии с требованиями нового этапа развития революции, устанавливают важнейший рубеж в правовом обеспечении социалистического строительства и победоносного продвижения нашего дела».

После обсуждения законопроекта депутаты единогласным решением приняли Указ Верховного народного собрания «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Социалистической Корейской Народной Демократической Республики».

