В Архангельской области нашли алмаз весом 56 карат

На месторождении имени Владимира Гриба в Мезенском округе Архангельской области добыли алмаз ювелирного качества весом 56 карат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «АГД Даймондс».

Размер кристалла составил 23,7x22,7x16,4 мм. Это второй крупный алмаз (более 50 карат), добытый в регионе в 2026 году, и 53-й по счету уникальный особо крупный камень, извлеченный на этом месторождении с начала промышленной эксплуатации.

Ежегодно месторождение имени Гриба дает около 4 млн карат алмазов. В феврале на этом же комбинате был найден алмаз весом 228,62 карата.

Архангельская область — единственный регион в Европе, где ведется промышленная добыча алмазов. В Приморском округе работает месторождение имени Ломоносова (разработчик — «Севералмаз»), в Мезенском — месторождение имени Гриба («АГД Даймондс»).