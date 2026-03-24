Минобороны продало лом с драгметаллами в Энгельсе за 89 млн рублей

ФГКУ «Специальное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ подвело итоги аукциона по реализации лома драгоценных металлов (ЛОДМ), принадлежащего воинским частям военно-космических сил в Энгельсе. Итоговая стоимость лота, выставленного в феврале на электронных площадках, составила 88,8 млн руб. — в два раза выше начальной цены в 45,5 млн руб. Победителем торгов признано ООО «Экоутилизация» из Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru

В состав лота вошли 34,4 тонны отходов, содержащих драгметаллы. Согласно приложению к договору, речь идет о двух категориях имущества: радиоаппаратуре и стойках управления (класс №9), а также очищенных контактных парах от реле (класс №4). Расчетное содержание ценных компонентов: золото — 8,4 кг, серебро — 120 кг, платина — 948 г. Покупатель, согласно условиям, обязан направить сырье на аффинаж для извлечения драгметаллов.

«Экоутилизация» является частью группы «Акрон», основным бенефициаром которой выступает предприниматель Павел Морозов (ему также принадлежит футбольная команда «Акрон» из Тольятти). Холдинг объединяет 48 предприятий в 64 регионах и специализируется на металлургии, переработке кабеля и утилизации электронных отходов. За 2024 год выручка «Экоутилизации» выросла почти втрое, до 1,4 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 72% ддо 30 млн руб.

Ранее, в 2024 году, ведомство проводило аналогичные торги. На продажу были выставлены ЛОДМ классов 9 и 10 за 12,74 млн руб. Однако тогда «Экоутилизация» не была допущена к торгам. Победителем было признано ООО «Акрон Скрап Самара», предложившее за лот 43,97 млн руб.

Нина Шевченко