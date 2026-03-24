NYT: Пентагон продолжает обсуждать отправку воздушного десанта на Ближний Восток

Пентагон продолжает обсуждать возможность отправки на Ближний Восток бригады воздушного десанта и некоторых сотрудников штаба, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей оборонного ведомства. О сохранении планов также сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По словам собеседников NYT, бригада будет сформирована из «Сил немедленного реагирования» 82-й воздушно-десантной дивизии. Всего в нее войдет около 3 тыс. военнослужащих. Источники утверждают, что такую группу войск возможно перебросить в любую точку мира в течение 18 часов. Эти силы могут быть использованы для захвата острова Харк, отмечают собеседники.

Еще один вариант возможного захвата острова — атака 2,5 тыс. морских пехотинцев из 31-го экспедиционного подразделения, сообщает CBS News. По информации телеканала, они уже направляются в регион. Чтобы добраться до региона, им потребуется как минимум три недели.

14 марта США нанесли удар по острову Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти. По информации NYT, в результате на острове был поврежден аэродром. Как рассказали бывшие командиры ВС США изданию, скорее всего, сначала будут задействованы морские пехотинцы, чьи инженеры смогут быстро отремонтировать аэродромы для начала переброски техники, припасов и войск.