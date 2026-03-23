WSJ: тысячи морских пехотинцев США должны 27 марта прибыть на Ближний Восток

Тысячи американских морских пехотинцев должны 27 марта прибыть на Ближний Восток, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) три источника. Переброска морской пехоты совпадает с крайним сроком ультиматума президента США Дональда Трампа Ирану по открытию Ормузского пролива, пишет газета.

По словам официальных лиц, базирующийся в Японии десантный корабль USS Tripoli, десантный корабль-док USS New Orleans и около 2,2 тыс. моряков в эту пятницу присоединятся к Центральному командованию США, отвечающему за американские силы на Ближнем Востоке. Путь до Ормузского пролива займет еще несколько дней, уточняет WSJ.

С начала военной операции против Ирана США начали переброску военно-морских сил к странам Персидского залива. Необходимость присутствия на Ближнем Востоке усилилась после сообщений о минировании Ираном Ормузского пролива. Кроме того, Дональд Трамп призывал страны-союзники организовать морскую миссию для защиты судов при пересечении маршрута. 21 марта господин Трамп предъявил Ирану ультиматум: если за 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции республики. В Иране пообещали зеркально ответить на атаки. В случае наземной операции США республика пригрозила заминировать весь Персидский залив.