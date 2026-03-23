Культдоход

Предприниматели, инвестирующие в восстановление объектов культурного наследия в Прикамье, могут получить на эти цели льготный кредит под 9% или 6%. Такая мера поддержки появилась в регионе в результате участия в федеральном проекте по сохранению ОКН. В Прикамье уже есть успешный опыт использования исторических зданий в коммерческих целях. Эксперты считают, что такие объекты имеют значительный потенциал для коммерческого использования, но расходы на их восстановление могут превышать стоимость строительства здания с нуля.

В рамках федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» инвестор может получить льготный кредит 9% на восстановление зданий и приспособление к современному использованию

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В рамках федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» инвестор может получить льготный кредит 9% на восстановление зданий и приспособление к современному использованию

В прошлом году Пермский край присоединился к федеральному проекту «Сохранение культурного и исторического наследия». Как рассказали в региональной инспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН), проект дает потенциальным инвесторам возможность получить льготный кредит по ставке 9% на восстановление зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и их приспособление к современному использованию. Если после реставрации в ОКН планируется открыть гостиницу категории не менее трех звезд, льготная ставка составит 6%. Кредитные средства можно использовать как на производственно-реставрационные работы, так и на разработку проектной документации. Проект реализуется ПАО «ДОМ РФ» в рамках государственной программы «Развитие культуры».

Инвестор может получить льготный кредит, если является собственником, арендатором или безвозмездным пользователем объекта культурного наследия, а также обладает статусом налогового резидента РФ и не имеет задолженностей по денежным обязательствам перед государством. В краевой инспекции отмечают, что возможность получения кредита сохраняется даже если здание ОКН было приобретено у частного лица или куплено до старта программы. Льготный период сохраняется в рамках предельных сроков программы. «Таким образом, завершив работы быстрее, инвестор уже может пользоваться объектом, при этом сохраняется льготная ставка кредита»,— подчеркивают в региональной инспекции по охране объектов культурного наследия. Кроме того, для организаций в Пермском крае действуют льготы по аренде ОКН. Если компания обязуется отремонтировать и отреставрировать здание, она может арендовать объект за 1 руб. с 1 кв. м в год.

Эксперты считают программу льготного кредитования актуальной, но сомневаются, что она будет востребована инвесторами. «Любая льготная программа — это лучше, чем ее отсутствие. Но нужно понимать, что в силу требований законодательства расходы на реставрацию объекта по правилам всегда выше, чем строительство нового объекта той же площади»,— отмечает экономист Антон Любич. «Мне доводилось рассматривать проект реконструкции объекта в центре Кунгура под новое коммерческое использование. При соблюдении всех требований законодательства доходность колебалась в диапазоне около 10% годовых при благоприятном сценарии»,— добавляет эксперт.

По его словам, «ставка в 9% вряд ли оживит предпринимательский интерес». «Скорее сделает такие объекты доступнее для „статусного“ использования после реконструкции структурами, не рассчитывающими на рыночную доходность от них (крупные корпорации, сверхбогатые люди)»,— предполагает господин Любич.

Директор фонда поддержки культурных проектов «Новая коллекция», экс-депутат Пермской думы Надежда Агишева считает, что размещение в исторических зданиях гостиниц и ресторанов с концепциями, основанными на локальных сюжетах, может увеличить туристическую привлекательность Перми. «В России сейчас бум таких проектов на фоне роста внутреннего туризма»,— отмечает эксперт. Однако, по ее словам, интерес предпринимателей к проектам, связанным с ОКН, ограничен ростом налоговой нагрузки. «Интерес инвесторов будет связан не только с льготным кредитованием, но и с логикой развития рынков, в которые предполагается вовлекать объекты. Девять процентов — это тоже не даром, учитывая рост стоимости любых строительных и реставрационных работ за последние годы»,— говорит госпожа Агишева.

Архитектор-реставратор Геннадий Воженников полагает, что льготный кредит может быть выгодным для инвестора при адекватной оценке текущего состояния и перспектив использования ОКН. «Льготное кредитование способствует развитию внутреннего туризма. Имея определенные финансовые ресурсы, можно восстановить любое здание. Но лучше оценить ситуацию и свои силы „на берегу“ и ознакомиться с правилами игры заранее. Тщательно изучить объект, поговорить с местными жителями, привлечь технически грамотных и разбирающихся в специфике ОКН специалистов»,— считает эксперт.

«Особенно сложная и интересная ситуация с гостиницами. Льготные кредиты предоставляются для ОКН площадью не менее 500 кв. м, где можно разместить от десяти номеров. То есть это должно быть здание определенного типа: доходный дом, бывшая школа, мастерская или другое строение большой площади. Также стоит оценить возможные риски. Например, если утрачена гидроизоляция фундамента, здание будет промокать в межсезонье, а работы по восстановлению потребуют больших затрат. Все эти моменты стоит уточнить заранее»,— поясняет Геннадий Воженников. «Кроме того, имеет смысл изучить приложение к охранному обязательству — опись объектов охраны культурного наследия. Если в здании охраняются только несущие стены, а планировка — нет, то это оптимальный вариант под гостиницу. Если же в здании охраняются перекрытия, почти все стены, планировка, то приспособить ОКН под гостиницу будет сложнее»,— добавляет архитектор.

В программе льготного кредитования значатся 76 объектов культурного наследия из Прикамья

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В программе льготного кредитования значатся 76 объектов культурного наследия из Прикамья

От гостиницы до торговых рядов Всего в рамках проекта «Сохранение культурного и исторического развития» планируется до 2030 года восстановить не менее 1 тыс. ОКН в разных регионах России. Как сообщили в краевой инспекции по охране ОКН, по состоянию на февраль 2026 года на официальном портале программы льготного кредитования размещено 76 объектов культурного наследия из Прикамья. Из них девятью объектами заинтересовались инвесторы. В инспекции отмечают, что самые популярные у предпринимателей ОКН находятся в Чердыни, Перми и Соликамске.

В администрации Соликамского муниципального округа рассказали, что с 2000 года в муниципалитете были проданы два ОКН регионального значения. Первый — жилой дом, построенный в начале XIX века (ул. Набережная, 105), был приватизирован в 2001 году. Тогда объект находился в неудовлетворительном состоянии. После приобретения инвестор реконструировал здание и разместил там торговые объекты.

Второй ОКН — Дом рабочих электростанции, построенный в 1900-е годы (ул. Набережная, 89), был продан в августе 2025 года под размещение гостиницы. Сейчас объект находится в неудовлетворительном состоянии, а инвестор разрабатывает проектную документацию под реконструкцию объекта.

Большинство муниципальных проектов приспособления ОКН для современного использования финансировались за счет бюджетных средств. Так, в здании первого в Соликамске банка (ул. Всеобуча, 86) разместился корпус администрации муниципального округа, в здании Уездного казначейства (ул. 20-летия Победы, 108) — выставочный зал Соликамского краеведческого музея, в здании Земской управы (ул. Набережная, 97) — Детская школа искусств. Кроме того, сейчас ведутся работы по приспособлению здания Соликамского духовного училища (ул. 20-летия Победы, 89) для использования Соликамским краеведческим музеем.

Глава Чердынского муниципального округа Анна Батагова рассказала, что с 2018 года муниципалитет передал в собственность физических и юридических лиц 19 ОКН. «По проданным объектам частично уже проведены либо начаты работы по приведению в нормативное состояние. Работы проводятся в соответствии с проектами, в которых отражены мероприятия по сохранности ОКН и приспособлению его для современного использования»,— сообщила руководитель муниципалитета.

По ее словам, чаще всего предприниматели приобретают здания — ОКН на аукционах или конкурсах для организации общепита, торговли, гостиничного бизнеса либо сдачи в аренду. Сейчас муниципальная администрация совместно с краевым правительством прорабатывают концепцию современного использования здания Гостиного двора XIX века (на данный момент здесь расположен Дом спорта) и комплекса зданий Усадьбы купца Алина (Большого) — особняка, конторы, амбара и флигеля (вторая половина XIX века).

Здание — Доходный дом Кувшинского, построенное в XIX веке, находится в федеральной собственности

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Здание — Доходный дом Кувшинского, построенное в XIX веке, находится в федеральной собственности

Вклад в историю По мнению Геннадия Воженникова, муниципальные ОКН обладают значительным потенциалом для коммерческого использования. «Чаще всего такие здания используются для размещения гостиниц, небольших ресторанов, магазинов. Все это может быть прибыльным, если муниципалитет обладает туристической привлекательностью, интересными маршрутами. Хороших кафе и ресторанов в малых городах не так много, тем более в красивых исторических зданиях. Кроме того, в гостинице с хорошим общепитом могут быть заинтересованы и местные компании для проведения корпоративов и других мероприятий»,— считает эксперт.

Господин Воженников добавил, что специфика ОКН позволяет создавать необычные места со своей спецификой: «Например, недавно обсуждали проект открытия трапезной с блюдами русской кухни в подвале здания храма в центре Соликамска. Думаю, это довольно интересная концепция, которая сможет привлечь туристов». «В отличие от типовых современных зданий, старые подчинены пропорциям человеческого тела, более интересно и оригинально украшены. И находиться в таком здании гораздо приятнее, что явный плюс как для гостиницы, так и для ресторана»,— говорит архитектор.

Надежда Агишева полагает, что в Перми пока не исчерпаны все возможности для коммерческого использования ОКН. «В Перми бремя содержания ОКН в основном лежит на муниципалитете и региональном бюджете — большинство крупных объектов занято учреждениями образования, культуры, административными органами. Сохранность это, как правило, гарантирует, но существует проблема вовлечения в предпринимательский оборот и повышения доступности этих зданий как объектов туристического показа»,— утверждает эксперт.

По ее словам, наибольшие сложности возникают с ОКН, находящимися в федеральной собственности. Например, Доходный дом Кувшинского (XIX век), здание училища детей канцелярских служителей (XIX век), здание Товарищества братьев Нобель (начало XX века). «Эти здания входят в инфраструктуру высших учебных заведений, не используются много лет, находятся в плачевном состоянии и будут утрачены без скорейшего восстановления»,— опасается Надежда Агишева. Она считает, что изъятие этих ОКН и их передача предпринимателям на льготных условиях позволила бы сохранить ценные для города здания.

Анна Батагова предполагает, что стимулировать инвесторов к восстановлению и использованию ОКН может софинансирование разработки проектной документации из бюджета. «Разработка проекта реставрации и приспособления к современному использованию считается одной из самых трудоемких задач. Поэтому возможность софинансирования расходов на изготовление проектной документации стала бы хорошей поддержкой как инвесторов, так и муниципалитетов»,— предлагает глава муниципалитета.

Константин Кадочников