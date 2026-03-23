Только спросить

В начале года на рынке коммерческой недвижимости возросло количество предложений по аренде и продаже. Эксперты считают, что это связано с желанием бизнеса освободиться от невыгодных активов. Вместе с тем спрос сохраняется только на качественные офисы, которых, по словам экспертов, в городе мало. Решением проблемы дефицита может стать редевелопмент офисного фонда и перепрофилирование торговых площадей. Участники рынка говорят, что рост спроса на коммерческую недвижимость будет возможен при изменении кредитно-денежной политики.

Деловое предложение В феврале 2026 года совокупный объем предложения по продаже коммерческих площадей в Пермском крае вырос на 10%, а по аренде — на 30% год к году, сообщил BG управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» в «Авито Недвижимости» Олег Изотов. По его данным, наиболее значимый рост зафиксирован в сегментах офисов и складов, количество предложений по которым увеличилось на 70% по продаже и на 65% по аренде. Предложение помещений свободного назначения выросло на 28% по аренде и на 5% по продаже, а торговая недвижимость показала рост предложения по аренде на 24%.

Спрос на покупку коммерческих помещений в целом снизился — в феврале падение зафиксировано на уровне 22%. Тем не менее отдельно в сегменте офисов он вырос на 78%. Спрос на аренду показал небольшое снижение: по складам — на 14%, по торговой недвижимости — на 13%, на 8% — по офисам и на 1% — по помещениям свободного назначения.

Руководитель ООО «Перспектива — Сделки с гарантией» Владимир Онянов говорит, что сейчас рынок движется в сторону роста предложений в сегменте аренды коммерческой недвижимости. В то время как спрос на приобретение таких объектов упал за год на 20–30%. По мнению господина Онянова, на текущей корректировке рынка во многом сказалась система налогообложения для бизнеса, которому стало труднее прогнозировать свое дальнейшее развитие.

На фоне увеличения числа доступных объектов в 2026 году наблюдается коррекция ценовых ожиданий. Медианная стоимость офисов снизилась на 22% — с 15,1 млн до 11,8 млн руб. за лот. При этом по средней площади офисов также наблюдается снижение: до 242 кв. м в продаже (–42%) и до 119 кв. м в аренде (–27%). Стоимость торговой недвижимости показала снижение на 11% — с 9,5 млн до 8,4 млн руб. Сократилась и средняя площадь таких объектов: до 359 кв. м в продаже (–20%) и до 213 кв. м в аренде (–2%). По складам наблюдается увеличение как по арендным ставкам — до 133 тыс. руб. (+40%), так и по продаже — до 8,7 млн руб. (+4%). Площадь складов на продажу при этом уменьшилась на 8% — до 1657 кв. м, а на аренду выросла на 16% — до 359 кв. м. Стоимость продажи помещений свободного назначения выросла до 15,1 млн руб. за лот (+26%), тогда как арендная ставка снизилась на 15% — до 67 тыс. руб. в месяц. Площадь этих объектов на продажу выросла в среднем на 110% — до 1170 кв. м, тогда как на аренду снизилась на 18% — до 297 кв. м.

По информации платформы «Макроскоп», наиболее высокий уровень цен торговой недвижимости в Перми демонстрирует Мотовилихинский район — там медианный показатель за год составил 175 тыс. руб. за 1 кв. м с учетом НДС. При этом более доступные площади торгового назначения расположены в Орджоникидзевском районе — 74,4 тыс. руб. за 1 кв. м. По стоимости офисов лидирует Дзержинский район, медиана цены предложения в период за декабрь 2025-го — январь 2026 года составила 137,9 тыс. руб. за 1 кв. м с НДС. Недорогие офисные помещения расположены в Мотовилихинском районе, где медианное значение цены составляет 90 тыс. руб. за 1 кв. м. Наиболее дорогие помещения свободного назначения расположены в Ленинском районе с медианной ценой предложения 204,8 тыс. за 1 кв. м.

Рабочая схема По мнению экспертов, сегодня рынок коммерческой недвижимости Прикамья отражает то, что происходит с бизнесом под давлением высокой ключевой ставки. Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев говорит, что причина роста предложения на продажу — последствие оптимизационного подхода предпринимателей. «При ключевой ставке ЦБ в 15,5% (и это после пика в 21%, который держался несколько месяцев) держать на балансе коммерческий объект с доходностью 8–10% годовых многие собственники просто не видят смысла: депозит работает сопоставимо, но без головной боли с управлением. Многие выходят из активов именно на этом фоне. Параллельно идет естественная оптимизация: бизнес избавляется от площадей, которые достались исторически — как наследство от другой структуры компании и другого времени»,— поясняет эксперт.

С начала года в Перми было выставлено на продажу несколько крупных коммерческих объектов. Так, в центре города, рядом с торговым центром «Моби Дик», продается пятиэтажное здание площадью 2 тыс. кв. м за 255 млн руб. Есть предложения и среди исторических строений: на ул. Ленина, 46, продается двухэтажное административное здание, известное под названием «Дом Демидовых». Актив площадью 300 кв. м оценен в 80 млн руб. Большое количество предложений по сдаче в аренду или продаже коммерческих площадей зафиксировано в периферийных частях Перми. В Индустриальном районе к покупке предложен бывший ТЦ «Виват» площадью 6,8 тыс. кв. м общей стоимостью 450 млн руб. В Мотовилихинском районе на продажу выставлен торговый центр более 3,4 тыс. кв. м за 122 млн руб. Также сдаются в аренду помещения магазина Desport (бывший Decathlon) на шоссе Космонавтов, 393/1.

Игорь Расторгуев обратил внимание, что в ряде случаев продажа коммерческой недвижимости может оформляться с обратной арендой (sale-leaseback): владелец фиксирует прибыль, высвобождает капитал и при этом остается в помещении на правах арендатора. По мнению эксперта, покупатели на крупные коммерческие объекты в существующих экономических условиях находятся значительно дольше, чем год-два назад. «Быстро уходят только качественные „готовые арендные бизнесы“ с надежным арендатором и понятным денежным потоком. Объем предложения на рынке сохранится высоким как минимум в первой половине года — в том числе из-за переноса ввода в эксплуатацию ряда новых объектов. Разворот возможен при снижении ключевой ставки ЦБ, однако конкретных сроков пока никто не называет. Рынок ждет сигнала»,— пояснил аналитик.

Офисная недостаточность Несмотря на увеличение предложения, емкость рынка коммерческой недвижимости в Перми остается маленькой. По словам гендиректора агентства Research & Decisions Регины Давлетшиной, ежемесячно она составляет не более 300–400 объектов. «Сейчас в основном покупка коммерческой недвижимости совершается под свои нужды или с целью инвестирования. У бизнеса сохраняется необходимость размещения денежных средств в надежных и капиталоемких объектах, а недвижимость всегда первой реагирует на положительные тенденции в экономике»,— говорит эксперт.

Гендиректор агентства недвижимости «Респект» Алексей Ананьев, напротив, считает, что ликвидность объектов коммерческой недвижимости снижается, а сроки ее окупаемости постоянно растут. Кроме этого, собственнику помещений далеко не всегда удается переложить обязательства по уплате коммунальных платежей на арендаторов. По этим причинам бизнес реже заинтересован вкладывать деньги в коммерческие активы. «Изменения в арендных ставках, рост коммунальных платежей зачастую становятся причиной продаж таких объектов. При этом срок экспозиции увеличивается. Реализация объекта коммерческой недвижимости может достигать года и более»,— полагает господин Ананьев.

Эксперты отмечают, что до сих пор сохраняется тенденция на спрос только качественных офисных помещений, которых в Перми довольно мало. Госпожа Давлетшина обратила внимание, что около 70% коммерческой недвижимости, предлагаемой к эксплуатации, находится в жилом фонде, половина из которого нуждается в реконструкции: «В целом перспективнее приобретать старые объекты и вкладываться в их редевелопмент, то есть полностью менять внутренние коммуникации, реставрировать фасады и создавать новую концепцию здания».

По словам Алексея Ананьева, строительство новых офисов на сегодняшний день практически отсутствует. Одно из решений проблемы — перевод верхних этажей торговых центров в офисные помещения: «Этот тренд наблюдается в городе сейчас и, вероятно, сохранится в ближайшие несколько лет».

Дальнейшее развитие рынка коммерческой недвижимости в Прикамье оценивать прежде­временно, считают эксперты. По мнению Регины Давлетшиной, его состояние напрямую зависит от экономической ситуации в стране и геополитической обстановки. Олег Изотов прогнозирует, что в первой половине 2026 года ожидается дальнейшее наращивание предложения в сегменте коммерческой недвижимости. Во второй половине года возможен рост спроса на покупку при смягчении денежно-кредитной политики: «Увеличение интереса к офисным помещениям свидетельствует о сохраняющемся интересе к этому сегменту, что делает его наиболее перспективным для последующего роста».

Анастасия Леонтьева