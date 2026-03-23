Команда «стройся» Пермский край наращивает объемы жилищного строительства. Уже несколько лет подряд регион сохраняет место в тройке лидеров по строительству жилья в Приволжском федеральном округе. Несмотря на сложную экономическую ситуацию и снижение объемов ипотечного кредитования, в регионе запланировано большое количество строительства нового жилья. Основным механизмом являются проекты комплексного освоения территорий. Застройщики отмечают сложности с продажами, но корректировать свои проекты не собираются. Тем не менее девелоперы осторожно планируют освоение новых площадок, концентрируясь на уже имеющихся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В пермском крае за прошлый год было построено 1,7 млн кв. м жилья

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В пермском крае за прошлый год было построено 1,7 млн кв. м жилья

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2025 году в Пермском крае было построено 1,761 млн кв. м жилья. По данным Пермьстата, это 23,8 тыс. квартир. Объем работ в строительстве оценивается в 289 млрд руб. Как рассказал в феврале министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов, по объемам строящегося жилья регион занимает третье место в Приволжском федеральном округе. Сейчас в процессе строительства находится около 1,9 млн кв. м жилья. Министр отметил, что в крае начата реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого планируется через пять лет довести уровень обеспеченности людей жильем до 33 кв. м на человека.

При этом в регионе наметилась тенденция к увеличению темпов строительства. По данным Пермьстата, только в январе 2026 года в Пермском крае введено в эксплуатацию 3134 квартиры общей площадью 251,1 тыс. кв. м, что почти в 1,7 раза превышает показатель января прошлого года.

Будет КРТ Основным механизмом по наращиванию темпов жилищного строительства в регионе является заключение договоров комплексного развития территорий (КРТ). На мартовском заседании правительства региона министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова рассказала, что в регионе заключено 50 договоров КРТ с градостроительным потенциалом более 3,5 млн кв. м. Это позволит ликвидировать 87 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилого фонда. Кроме этого, договоры предусматривают развитие социальной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проекты КРТ включают в себя не только строительство жилья, но и развитие инфраструктуры

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Проекты КРТ включают в себя не только строительство жилья, но и развитие инфраструктуры

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Перми уже есть успешные примеры реализации проектов в рамках КРТ. Первые два договора КРТ были заключены в регионе в 2024 году — это ЖК «Камаполис» в Дзержинском районе Перми и «МЫ» в Кондратово. Оба проекта были введены в эксплуатацию в 2025 году.

Еще несколько проектов находятся в стадии реализации. Например, в конце прошлого года было выдано разрешение на застройку в Камской долине, которое предусматривает строительство нового микрорайона со всей необходимой инфраструктурой. Общая площадь микрорайона со всей инфраструктурой составит 57 га.

В конце прошлого года федеральный застройщик «Кортрос», реализующий несколько КРТ в Перми, анонсировал в 2026 году начало продаж в семи новых проектах. В 2026 году компания намерена приступить к возведению пяти очередей в районе ДКЖ, первой очереди на Рязанской улице, а также к реализации проекта на Пионерской улице. Это около 600 тыс. кв. м со сроком реализации проектов до 2030–2033 года. Также о начале продаж второй очереди «Коннект-квартала на Левченко» объявляла «Орсо групп».

В конце прошлого года был заключен договор КРТ между Пермским краем и ПЗСП в микрорайоне Комсомольском, а в феврале этого года федеральный застройщик «Брусника» выиграл конкурс на освоение площадки в Разгуляе. В ближайшее время министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края планируется объявить торги еще по двум проектам — в Индустриальном и Мотовилихинском районах Перми.

Гендиректор АН «Перемена» Станислав Цвирко обратил внимание на то, что федеральные застройщики видят потенциал в Перми и это является хорошим знаком. Сегодня краевые власти делают акцент именно на комплексном освоении территории. Это позволяет возводить не точечные проекты, а создавать целые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой. «Рынок недвижимости развивается, и людям уже недостаточно купить квартиру просто в красивом доме. Важно и пространство рядом, транспортная доступность, сопутствующая инфраструктура в виде детских садов, поликлиник»,— отметил эксперт. По словам специалиста, это новый этап развития рынка недвижимости, который позволяет преображать пространства. В качестве примера он привел район «Камаполис», проект ЖК «МЫ» в Кондратово, развитие микрорайона ДКЖ и освоение территории бывшего рынка «Гача». Господин Цвирко подчеркнул, что такие проекты наглядно демонстрируют развитие города. «Можно только порадоваться этим тенденциям и тому, что у нас есть такие проекты. Потому что они очень хорошо себя зарекомендовали»,— полагает эксперт.

Гендиректор АО «СЗ „Пермглавснаб“» Владимир Занин считает, что для власти проекты КРТ наиболее выгодные и понятные. Они подразу­мевают крупные объемы освоения территорий и обустройство социальной и инженерной инфраструктуры. «Мы в таких проектах не участвовали, поскольку считаем, что цена входа довольно высокая. Поэтому для меня пока экономика таких проектов не складывается»,— пояснил господин Занин. Он обратил внимание, что большинство проектов КРТ реализуют крупные федеральные застройщики, которые считают рынок Перми перспективным.

Застройщик отметил, что в ближайшее время запланирован большой ввод жилья, особенно в центральной части Перми. «Безусловно, есть сомнения в объеме покупательского спроса. Но ситуация развивается, и что будет завтра, на самом деле сложно предположить»,— полагает Владимир Занин. Он считает, что, несмотря на существование рисков, есть надежда на снижение ключевой ставки и это может сбалансировать покупательский спрос.

Ключевой вопрос Несмотря на сложную экономическую ситуацию и сокращение объемов ипотечного кредитования, застройщики не планируют сокращать объемы строительства в ближайшее время. Гендиректор группы «Дипломат» Владимир Яцук отметил, что действующие договоры КРТ предусматривают жесткие сроки реализации проектов.

Поэтому даже если рыночная конъюнктура не способствует продажам, застройщикам невыгодно сдвигать реализацию проектов. «Многие площадки в рамках КРТ были куплены на аукционах за большие деньги. Оттягивать вправо такие проекты очень тяжело и дорого. Поэтому политика девелоперов в основном будет складываться таким образом: выйдем в рынок и будем конкурировать»,— пояснил господин Яцук. В свою очередь, группа «Дипломат» также не намерена пересматривать сроки реализации своих проектов. Сейчас в активной работе у группы три проекта, и два из них реализуются в рамках КРТ. Первый, который уже находится в стадии строительства — ЖК «Дом учителя» на Парковом проспекте, 24. Реализация второго проекта КРТ — в микрорайоне Ива (ул. Уинская, 55) начнется во втором квартале этого года. В ближайший месяц компания также приступит к освоению площадки в Разгуляе, по ул. Достоевского, 16.

Владимир Яцук считает, что спрос на эти проекты будет. «Некоторые проекты локальные для рынка, и из-за своего относительно небольшого объема не будут серьезно менять конъюнктуру. Конечно, придется действовать в рыночных условиях и поддерживать спрос различными акциями»,— отметил девелопер. Он напомнил, что, несмотря на экономическую ситуацию, спрос на качественные проекты в Перми сохраняется.

Гендиректор «Пермглавснаба» также сообщил, что у компании в стадии реализации есть несколько проектов, в том числе в разных частях Перми и Краснокамске. Он отметил, что, в отличие от договоров КРТ, в которых прописаны четкие сроки сдачи проектов, точечная застройка позволяет корректировать планы в зависимости от ситуации на рынке. В целом участники рынка, несмотря на то что продолжают ранее начатые проекты, к планированию новых подходят осторожно, ориентируясь на экономическую ситуацию.

«Я думаю, что застройщики в долгосрочных проектах рассчитывают на снижение ключевой ставки и повышение доступности ипотеки, что, соответственно, приведет к росту спроса»,— считает гендиректор АН «Перемена» Станислав Цвирко.

Директор по маркетингу ГК «Эстейт Групп» Ольга Фаст отметила, что сегодня на рынке отмечается общероссийский тренд на снижение доступности жилья. «Рост цен, хоть и замедлившийся до 4–6%, в сочетании с высокими ставками по ипотеке создает серьезный барьер для входа: срок накопления на первый взнос вырос кратно, и сегодня позволить себе накопить 20% за два года могут лишь 8% работающих россиян. Это сигнал для всех игроков рынка к тому, чтобы искать новые механизмы рассрочки и субсидирования»,— подчеркнула эксперт.

По ее словам, если в ряде субъектов РФ мы видим «перегретость» и переизбыток предложения, то Пермский край находится в уникальной ситуации. «Долгое время мы жили в дефиците. И сейчас спрос у нас стабилизируется. Поэтому, в отличие от многих крупных городов, у нас продолжается рост объемов строящегося жилья и выданных разрешений, но рынок при этом остается „чуть голодным“. Текущий объем предложения (менее 20 тыс. квартир) будет распродан за два с половиной года. Для рынка это показатель ниже „безопасной нормы“ в три года, что говорит о сохраняющемся дефиците качественного предложения»,— полагает специалист.

Она считает, что именно этот дефицит, наряду с высокой деловой активностью, привлек в регион федеральных девелоперов. «Их выход на рынок — ключевое событие последних лет. Крупные игроки приносят с собой не только новые объемы, но и качественно иной подход к продукту и благоустройству, что в конечном счете повышает стандарты жизни в новых кварталах и помогает удовлетворить накопленный спрос. На мой взгляд, текущий объем предложения точно не является критичным, даже с учетом новых КРТ»,— уверена Ольга Фаст.

Ирина Суханова