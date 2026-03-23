Министерство культуры Франции сорвало продажу рисунка Ганса Бальдунга

Продажа редкого портрета руки Ганса Бальдунга Грина, считающегося самым талантливым учеником Альбрехта Дюрера, была сорвана Министерством культуры Франции, сообщает Le Figaro. Торги были организованы на аукционе в галерее Drouot утром 23 марта. Однако 20 марта Министерство культуры неожиданно признало произведение национальным достоянием.

Рисунок датируется 1517 годом, это выполненный серебряный стилусом портрет покровительницы художника Сусанны Пфеффингер. Предварительная оценка составляла €1,5–3 млн. Классификация рисунка как «исторического памятника» автоматически отменяет продажу и делает невозможным его вывоз за пределы страны. Представители французского рынка искусств выразили разочарование тем, что чиновники приняли неожиданное решение, хотя сам рисунок был обнаружен еще в конце прошлого года.

Тем не менее сегодня лот был доступен для просмотра — с произведением искусства могли ознакомиться съехавшиеся на мероприятие европейские и американские коллекционеры и представители учреждений.

Екатерина Наумова