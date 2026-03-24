Владимир Путин подписал закон о бесплатной консультации для беженцев

Президент Владимир Путин в понедельник, 23 марта, подписал закон о предоставлении бесплатной юридической помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Документ вступит в силу со дня его опубликования.

Проект в мае 2025 года внесла на рассмотрение группа депутатов, включая Петра Толстого, Василия Пискарева и Ирину Панькину (все — «Единая Россия»). В пояснительной записке говорилось, что инициатива должна поддержать лиц, эвакуированных или самостоятельно покинувших место жительства «в связи с проведением специальной военной операции». Речь идет о жителях Украины, а также российских регионов, в том числе ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Всем им необходима помощь с получением российского гражданства, временного и постоянного жилья, устройством детей в детские сады и школы, а также в решении вопросов с работой. Депутаты ссылались на данные Росстата, согласно которым на 1 января 2025 года в России состоят на учете 216 беженцев, 326 вынужденных переселенцев и 9,86 тыс. получивших временное убежище. Во втором и третьем чтении документ приняли 11 марта. Совет федерации одобрил закон 18 марта.

Полина Мотызлевская