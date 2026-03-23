Штраф как хочется

Основной совладелец АО «Пермский завод металлообрабатывающих центров», ООО «Альянс+», не смог одержать победу в принципиальном споре с АО «Станкопром». Через суд пермская компания пыталась добиться признания исполненным корпоративного соглашения с «дочкой» госкорпорации «Ростех». По его условиям, в обмен на заем 270 млн руб. московская компания может принимать серьезное участие в управлении заводом. «Альянс+» настаивает, что выполнил все условия договора, вернув заем и выплатив штраф 1,6 млн руб. Ответчик считает, что ООО и завод должны ему 78 млн руб. В этих условиях соглашение не может считаться выполненным. Эксперты полагают, что истец вряд ли сможет оспорить решение в апелляции.



Очередной судебный спор между «дочкой» «Ростеха» АО «Станкопром» и ООО «Альянс+» (основной акционер АО «Пермский завод металлообрабатывающих центров».— «Ъ-Прикамье») начался в октябре прошлого года. Пермская компания просила признать исполненным корпоративное соглашение, которое было заключено еще в 2015 году с правопредшественником истца «Пром-Ойл» и «Станкопромом». По его условиям дочерняя структура «Ростеха» предоставила заем около 270 млн руб. на строительство в Перми первого предприятия по производству станков с ЧПУ. Взамен АО получило одну акцию пермского предприятия, а также возможность участвовать в управлении предприятием и квоту на своих представителей в совете директоров компании. В залоге у «Станкопрома» оказался и производственный комплекс ПЗМЦ.

Через несколько лет вокруг пермского завода разгорелся корпоративный конфликт. Основной акционер завода стремился минимизировать участие «Станкопрома» в управлении предприятием. В свою очередь, «дочка» госкорпорации настаивала, что имеет на это право по соглашению. В очередную стадию конфликт вступил в 2024 году, когда столичная компания обратилась с иском о взыскании с ПЗМЦ и «Альянс+» 75,3 млн руб. за пользование чужими денежными средствами. Также она потребовала обратить взыскание на находящееся в залоге имущество предприятия. Пермская фирма, в свою очередь, требовала обязать «Станкопром» продать единственную акцию ПЗМЦ, поскольку корпоративное соглашение было исполнено. В итоге суд снизил сумму взыскания до 35,7 млн руб., но требования об обращении взыскания на имущество не удовлетворил. ПЗМЦ, в свою очередь, не смог добиться решения о продаже единственной акции.

В рамках нового спора АО указывало, что корпоративное соглашение со стороны пермских компаний выполнено. Также они погасили установленный судом долг в размере 35,7 млн руб. в полном объеме и выданный предприятию заем в размере свыше 270 млн руб. Как считает заявитель, в этой ситуации «Станкопром» ведет себя недобросовестно и отказывается признать факт исполнения соглашения. В результате он продолжает сохранять контроль над предприятием, который не пропорцио­нален вкладу «дочки» гос­корпорации в общество.

Сторона ответчика с требованиями не согласилась. По мнению «Станкопрома», условия корпоративного соглашения не исполнены до сих пор. В частности, ПЗМЦ не выполнил установленный корпоративным соглашением KPI, поэтому должен заплатить штраф. Общий размер задолженности со стороны пермских предприятий в АО «Станкопром» суммарно оценили в 78 млн руб. Как считает ответчик, в случае расторжения корпоративного соглашения имущество ПЗМЦ может быть передано третьим лицам. Это приведет к невозможности взыскания средств в пользу столичных компаний. На это представители истца заявили, что, по их расчетам, размер штрафа составляет лишь чуть более 1,6 млн руб., которые были уплачены «Станкопрому» еще в 2023 году.

Отказывая в удовлетворении требований, суд отметил, что корпоративное соглашение по ряду оснований не может считаться исполненным. Основной момент, на который обратил внимание суд — продолжающийся спор относительно размера штрафа. Без его разрешения договор продолжает действовать.

Партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин говорит, что вероятность отмены решения суда в апелляционном порядке представляется минимальной, поскольку у сторон есть спор о сумме штрафа. В то же время данный вопрос мог быть разрешен и в рамках рассмотрения этого дела. «Логика решения сводится к тому, что надлежащий размер должен определять именно суд, который рассматривает иск о его взыскании, но такой подход прямо из закона не вытекает»,— полагает эксперт. По его мнению, суд мог и должен был проверить довод истца, что штраф составляет 1,6 млн руб., которые им и были уплачены. В этом случае обязательства, вытекающие из корпоративного договора, должны были признаваться исполненными. «Но очевидно, что суд принял максимально удобное ему решение, по существу уклонившись от разрешения спора. На наш взгляд, аналогичную позицию займет и апелляционная инстанция»,— считает господин Речкин.

Дмитрий Астахов