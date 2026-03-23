Не Wi-Fi единым

Wi-Fi помог заработать столичным заведениям на фоне блокировок мобильной связи. Число подключений к публичным сетям за первые две недели в центре Москвы выросло вчетверо. Это привлекло больше 3 млн клиентов и увеличило выручку на 6 млрд руб., подсчитал оператор Hot-WiFi. “Ъ FM” поговорил с бизнесом и узнал, можно ли выиграть на отключениях мобильного интернета.

Основатель чайной «Нитка» Андрей Колбасинов позитивной динамики не увидел:

«Я, в принципе, сомневаюсь, что кто-то мог это зафиксировать. У нас для гостей всегда доступен интернет. Скорее увеличение потока связано с сезонностью и погодными условиями — не уверен, что это именно из-за Wi-Fi. Если говорить о других показателях — выручке, количестве чеков, — то сезон начался достаточно типично, в рамках ожидаемой динамики».

Как пишут СМИ, один день серьезных ограничений интернета может обходиться такси, каршерингу, службам доставки и онлайн-ретейлу от 500 млн руб. до 1 млрд руб. У бизнеса не появляются заказы, не проходит оплата, не выстраивается маршрут и не работают внутренние системы. Проводная сеть позволяет удержать клиентов, отмечает владелец культурного пространства «Циферблат на Маяковской» Данила Кодак:

«К нам действительно приходили люди, которые хотели посидеть и поработать в центре — в районе Пушкинской. Из-за отсутствия мобильного интернета они заходили к нам: на выходных была, например, одна девушка, и еще несколько человек из соседнего бизнес-центра. Но назвать это какой-то существенной прибавкой к выручке из-за стационарного Wi-Fi, конечно, нельзя. На посещаемости и выручке это никак не отразилось. У нас, слава богу, Wi-Fi более-менее стабильно работает, но кратного роста посещаемости я не вижу. На выходных выручка была примерно на обычном уровне. При этом почти все сейчас спрашивают: есть ли у нас стационарный Wi-Fi, чтобы можно было созвониться с кем-то».

Тем временем, некоторые московские кафе стали вешать на дверях таблички: «здесь есть Wi-Fi». А Telegram-каналы делятся подборками мест, в которых можно бесплатно подключиться к сети. Само наличие роутера клиентов не приведет, нужен дополнительный креатив, считает ресторатор и сооснователь HURMA Group Георгий Карпенко:

«Когда начались отключения, я написал в общий чат: "Ребята, есть какие-то проблемы? " Мне ответили: "Да, есть, но все решаем, все нормально, гостей предупреждаем". Из-за перебоев со связью в центре люди, скорее всего, действительно заходят по пути в места, где точно есть Wi-Fi, — в кофейни, торговые центры, рестораны — просто чтобы оставаться на связи, кому-то написать. Но это не значит, что бизнес на этом зарабатывает. Можно подключиться к сети, даже не заходя внутрь, или зайти, воспользоваться интернетом и ничего не купить. Поэтому я бы напрямую это с выручкой не связывал. Если человек выбирает ресторан, он делает это по какому-то поводу. Тем более что сегодня ресторан — это уже не только про еду, а про целый набор впечатлений и развлечений вокруг».

По данным «Авито Услуги», за первые три месяца спрос на подключение квартир и офисов к проводному интернету вырос втрое. Вкладываются также в качество соединения: в компанию чаще обращаются, чтобы усилить интернет-сигнал и настроить роутер.

Анжела Гаплевская