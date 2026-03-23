Пять человек, включая сотрудника МЧС, пострадали при ударе дрона в Белгородской области

Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атаке ВСУ. Пострадали пять человек. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа FPV-дрон ударил по автомобилю на территории предприятия. Ранены три человека. Двое мужчин получили баротравмы, еще один — осколочное ранение ноги. Их госпитализировали в городскую больницу № 2 в Белгороде.

В поселке Ракитное Ракитянского округа при ударе беспилотника загорелся дом. Когда на место ЧП прибыли пожарные, по зданию ударил еще один дрон. Сотрудник МЧС получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения головы. Его доставили в ту же белгородскую больницу.

В селе Грузское Борисовского округа при взрыве БПЛА на территории предприятия ранен мужчина. Ему диагностировали минно-взрывную травму и множественные поверхностные раны рук и лица.

С 9:00 до 13:00 мск над Белгородской областью сбиты два беспилотника, сообщали в Минобороны.