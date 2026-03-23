Выписался из СИЗО

В суде допросили потерпевшего по уголовному делу бывшего и.о. управделами правительства Нижегородской области Юрия Бортникова. Обвиненный в превышении должностных полномочий с ремонтом квартиры экс-чиновник вышел на свободу, отсидев больше года под арестом. На прошлой неделе его выпустили из СИЗО. От потерпевшего госоргана в суде выступил советник губернатора и депутат заксобрания Дмитрий Бедняков. Он рассказал, что губернатор поручил ему разобраться в этом деле, и в нижегородском правительстве не видят явного состава преступления в действиях Юрия Бортникова, как и нанесенного им ущерба бюджету. Советник губернатора также раскритиковал и мотив предполагаемого преступления.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Юрия Бортникова. Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», бывший и.о. руководителя управделами правительства Нижегородской области обвинен в превышении должностных полномочий. По версии следствия, из карьеристских побуждений он в 2023 году незаконно организовал ремонт квартиры площадью 153,2 кв.м. на Славянской улице для тогдашнего замгубернатора Юрия Ильина. Квартира принадлежала администрации Нижнего Новгорода, но была передана в аренду управделами.

Юрий Бортников, отсидевший более года под стражей, на очередное заседание пришел без конвоя. В минувший четверг областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты, освободил бывшего госслужащего, избрав ему мерой пресечения запрет определенных действий.

На допрос в качестве представителя потерпевшего явился советник губернатора Дмитрий Бедняков, которому губернатор Глеб Никитин поручил провести служебную проверку по «делу Бортникова». Из допроса господина Беднякова следовало, что версию следствия о преступлении своего бывшего сотрудника в областном правительстве не поддержали. Советник губернатора рассказал, что арендуемая квартира была служебной, и по дополнительному соглашению с мэрией управление делами имело право ее ремонтировать: «Квартира долгое время не эксплуатировалась, была в запущенном состоянии и требовала ремонта».

«Это был восстановительный ремонт с признаками капитального. Собственник не возражал, и ремонт был оплачен из бюджета Нижегородской области», — пояснил Дмитрий Бедняков.

По его словам, 11 млн руб. на ремонт были выделены с казначейским сопровождением. «Все было абсолютно прозрачно. Министерство финансов санкционировало эту сделку и в последующем приняло отчет об исполнении договора. Потом минфин в своем ответе прямо указал, что в действиях Бортникова не было признаков нарушений бюджетного законодательства. Этот документ имеется в деле, его направляли следователю», — сообщил Дмитрий Бедняков, отвечая на вопросы гособвинителя. По его словам, управделами считает, что никакого ущерба областному бюджету не нанесено. Более того, Юрий Бортников добился определенной экономии: подрядчику было выплачено 5,3 млн руб. за ремонт квартиры при предъявленном счете на 5,8 млн. руб.

В областном правительстве полагают, что могла произойти «бухгалтерская ошибка» при определении кода бюджетной классификации. Оплата работ по квартире была проведена как средства, выделенные на ремонт кабинетов и служебных помещений кремля.

«Но это не нарушение бюджетного законодательства. Если говорить о какой-то вине, неосторожности или недосмотре — это вопрос не к управляющему делами, а к бухгалтерии», — пояснил советник губернатора.

Он рассказал, что закон позволял заключать договор с единственным поставщиком на ремонт жилья, квартира «однозначно была служебной» — впоследствии она была передана в областную собственность и закреплена за управлением делами.

Дмитрий Бедняков также раскритиковал мотив преступления: Юрий Бортников якобы старался с ремонтом квартиры для заместителя губернатора, рассчитывая на свое назначение руководителем управделами без приставки «исполняющий обязанности». Однако кадровый вопрос входил «исключительно в компетенцию губернатора», его заместитель Юрий Ильин никого назначать на должность не мог. «Точка зрения областного правительства заключается в том, что никаких явных признаков превышения полномочий в действиях Бортникова нет», — подытожил представитель потерпевшего. Сам подсудимый коротко пояснил журналистам, что он не признавал вину в растрате, которую ему вменяли изначально, а теперь считает себя невиновным в должностном преступлении.

«У следствия надо спрашивать, почему они такое обвинение составили», — сообщил Юрий Бортников. Допрос свидетелей по уголовному делу начнется 6 апреля.

Роман Кряжев