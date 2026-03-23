На афишной прямой

Рекламный совет Нижегородской области попросил городскую администрацию отсрочить до 2027 года введение коэффициента продления договоров по установке рекламных конструкций. Он в разы увеличит плату за размещение наружной рекламы на муниципальных местах. Инициатива властей должна восполнить многомиллионные потери бюджета от непроведенных аукционов: вместо них власти продлевают действующие договоры с рекламными агентствами. Максимальный коэффициент предложен для малых и средних форматов носителей наружной рекламы, доходы которых зависят от сезонности, и участники рынка сочли такие условия дискриминацией. Они согласились, что Нижнему Новгороду необходимо больше доходов, однако им также требуется подготовка к новым условиям. Власти пообещали доработать инициативу, которую уже собрались тиражировать другие российские города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородскую методику расчета цен на рекламу могут внедрить в других регионах

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Нижегородскую методику расчета цен на рекламу могут внедрить в других регионах

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Рекламный совет Нижегородской области предложил мэрии Нижнего Новгорода пересмотреть инициативу о введении коэффициента продления договоров по установке рекламных конструкций на муниципальных местах и отсрочить его внедрение до 2027 года. Проект постановления городской администрации власти и участники рынка обсудили в Торгово-промышленной палате региона 24 марта. Как писал «Ъ-Приволжье», коэффициент планируется ввести с июня 2026 года в качестве компенсации потерь муниципального бюджета от непроведенных торгов на размещение рекламных носителей. Вместо участия в аукционах агентства продлевают действующие договоры на городские места.

В результате бюджет Нижнего Новгорода несет многомиллионные потери, которые нечем восполнить, напомнил директор городского центра градостроительства и архитектуры Александр Саляев.

Выпадающие доходы от рекламы за два года приблизились к 300 млн руб., отмечал он на заседании комиссии гордумы по градостроительству. Если коэффициент введут с 1 июня, то муниципальный бюджет в 2026 году дополнительно получит 30 млн руб., подсчитал чиновник.

Предложенный коэффициент будет зависеть от срока продления контракта и типа рекламного носителя. Максимальный рост предусмотрен для рекламных конструкций малого и среднего формата, размещение которых может подорожать до семи раз против 30–40% для крупноформатных носителей. Сейчас ежемесячная плата за афишный стенд составляет 1,1 тыс. руб., а пролонгация на восемь–десять лет увеличит ее до 10 тыс. руб. При этом наиболее распространенные медиафасады и рекламные щиты подорожают в 1,4 раза.

Максимальный коэффициент для средне- и малоформатных рекламных носителей участники рынка посчитали дискриминацией и попросили снизить его. Генеральный директор ООО «Рекнн» Наталья Садырина отметила, что афишные стенды востребованы только в концертный сезон, а вне его часто простаивают и заполнены только на 20%. Предложение властей перейти на мультимедийные афиши госпожа Садырина посчитала невыгодным из-за долгой окупаемости и востребованности бумажных носителей у клиентов. Афишные стенды требуют обслуживания: их часто ломают и разрисовывают, владельцы несут дополнительные затраты, а медианосители могут не работать в условиях ограничения интернета, согласилась замдиректора рекламного агентства «МегаАрт» Елена Носова. Возросшие расходы на афиши агентства возложат на импресарио, в итоге подорожает стоимость билетов на концерты и другие массовые мероприятия, добавил председатель совета Сергей Стешов.

Введение коэффициента продления договоров не должно стать для рынка «ушатом холодной воды», отметил генеральный директор рекламного агентства «Прайм» Сергей Пономарев.

Он предложил повременить с принятием постановления, чтобы рынок успел подготовиться, найти средства и пересмотреть договоры с клиентами на размещение рекламы. Соучредитель ООО «Интроник» Артем Морозов подчеркнул, что коэффициенты для среднего и малого формата с учетом сезонности необходимо рассматривать отдельно и уменьшать.

Предложенные мэрией коэффициенты не соответствуют федеральному законодательству о рекламе, отметили в медиагруппе «Рим»: «Ценники на форматы, которые нуждаются в особенном уходе и антивандальной защите, растут больше всего». Компенсация выпадающих доходов бюджета уже предусмотрена социальной рекламой, которую агентства размещают на своих стендах. Индексация также заложена в договорах с агенствами, добавил представитель «Рим», предложив переработать формулу расчета коэффициентов.

Представитель УФАС Наталья Шумилова подчеркнула, что у антимонопольного ведомства могут возникнуть вопросы к действиям мэрии из-за дифференциации коэффициента для разных форматов наружной рекламы и территорий, на которых они будут размещаться.

Однако отреагировать госорган сможет только после того, как постановление будет принято: сейчас права участников рекламного рынка не нарушены. В рекламных агентствах не исключили, что документ может быть оспорен в судах или отменен, если надзорные органы найдут в нем нарушения. Тем не менее они согласились, что выпадающие доходы бюджета Нижнего Новгорода необходимо восполнять.

Господин Саляев пообещал доработать проект с учетом пожеланий рынка. По данным „Ъ“, к документу присматриваются другие российские муниципалитеты и готовятся его тиражировать, если он будет успешно работать.

Роман Рыскаль