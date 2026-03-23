Пермский «Молот» уступил в первом матче плей-офф

В Верхней Пышме хоккеисты «Молота» уступили в первой игре серии в рамках 1/8 финала плей-офф ВХЛ местному «Горняку-УГМК». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу фарм-клуба «Автомобилиста». Все голы были забиты в первом периоде. В составе пермской команды отличился Виктор Поляков. Во второй и третьей двадцатиминутке «Молот» имел преимущество и превзошел соперника по броскам, но изменить счет на табло не получилось.

Следующий поединок между командами также пройдет в Свердловской области 25 марта.