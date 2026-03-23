«Динамика будет зависеть от действий Минфина и Центробанка»

В последние торговые дни национальная валюта очень волатильна. На прошлой неделе было серьезное снижение, потом началось укрепление, и 23 марта рубль продолжил расти. Инвесторам важно понимать: будет ли национальная валюта слабеть в ближайшей перспективе? И с чем связана текущая ситуация? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Сейчас ослабление рубля в основном связано с бюджетным правилом Минфина. Планка отсечки, по которой средства направляются в Фонд национального благосостояния, может быть снижена с $60 до $55-50 за баррель. Средства сверх этой цены конвертируются в валюту и отправляются в ФНБ, создавая давление на рубль. На прошлой неделе курс юаня к рублю пробил отметку в 12 руб., наблюдались панические распродажи до 12,6 руб., но после снижения ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов рубль стабилизировался. Центробанк отметил внешние инфляционные факторы и рост цен на нефть, влияющий на темпы смягчения монетарной политики. Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от действий Минфина и Центробанка. Если бюджетное правило не изменят, а ЦБ сохранит контроль над ликвидностью, серьезного ослабления ожидать не стоит: рубль, вероятно, будет торговаться в боковой динамике или медленно слабеть относительно основных валют.

