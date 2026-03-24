Орловский производитель бытовой химии BRANDFREE отмечает пятилетие

Орловская компания «ЭПЕКО», создатель бренда бытовой химии BRANDFREE, отмечает пятилетие. За пять лет компания из небольшого регионального офиса выросла в федерального игрока с экспортом в 15 стран.

Продукция бренда представлена на ключевых маркетплейсах и в крупнейших розничных сетях страны, включая «Ашан», «Ленту», «Перекресток», «Магнит» и «Золотое Яблоко». География поставок охватывает 15 стран, включая Германию, Китай, Польшу, Вьетнам и государства СНГ.

За это время покупателями BRANDFREE стали более 5 млн человек, свыше 1 млн семей совершили повторные покупки. Карточка бренда на Wildberries первой в России преодолела отметку в 1 млн оценок — достижение занесено в Книгу рекордов России. Компания дважды становилась лауреатом премии «Товар года», а в 2025 году вошла в число победителей конкурса «Знай наших».

«Мы всегда верили, что хороший продукт найдет своего покупателя. Но то, что BRANDFREE за пять лет станет по-настоящему народным брендом,— это больше, чем мы могли представить»,— поделился сооснователь компании Андрей Герасименко.

Важной частью работы стала благотворительность. За пять лет «ЭПЕКО» направила на социальные проекты более 170 млн рублей, из них 133 млн – на поддержку бойцов СВО.

«Поддержка бойцов СВО — сегодня наш приоритет. Это придает смысл и помогает двигаться дальше. Для нас бизнес — это в том числе возможность делать жизнь вокруг лучше, помогать тем, кто в этом нуждается, и чувствовать, что твоя работа приносит реальную пользу»,— добавил сооснователь компании Максим Альтеев.

В планах компании — развитие на международных рынках и запуск новых продуктов.

