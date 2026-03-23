Власти Югры введут «белые списки» сайтов для школьников

Власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО — Югры) планируют ограничить доступ к интернету в школах через систему «белых списков». Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на замдиректора департамента образования и науки Югры Александра Гомзяка. Он анонсировал нововведение на заседании комитета думы региона по социальному развитию.

По его словам, округ возьмет на себя как финансирование интернет-трафика в школах, так и обеспечение кибербезопасности. «Эти функции до особого распоряжения передаются органам исполнительной власти», — пояснил господин Гомзяк, уточнив, что речь идет о единой системе контентной фильтрации.

В департаменте образования пояснили, что доступ в интернет будет ограничен перечнем проверенных ресурсов. В список войдут только платформы, прошедшие проверку и контроль качества. Педагоги и ученики, таким образом, не будут «блуждать по интернету», как сейчас, а будут пользоваться системой универсальной цифровой образовательной библиотеки.

При этом мобильную связь в школах ограничивать не планируют. На время уроков ученики будут сдавать телефоны педагогам, однако доступ к сети вне занятий сохранится.

На внедрение системы безопасного интернета власти намерены направить около 200 млн руб. в течение трех лет. Комитет поддержал инициативу в двух чтениях и рекомендовал думе принять соответствующий закон на заседании 26 марта.

Полина Бабинцева