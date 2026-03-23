Железнодорожник обустроил посадку с конфискацией

Как стало известно “Ъ”, бывший начальник дирекции по строительству сетей связи филиала ОАО РЖД Алексей Романов и его супруга оказались владельцами 50 объектов недвижимости, в том числе в столичном регионе. Активы по антикоррупционному иску взысканы в доход государства. Сам же фигурант за злоупотребления получил семилетний срок.

По поручению Генпрокуратуры России Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверила деятельность бывшего топ-менеджера РЖД, выявив многочисленные факты несоблюдения им требований антикоррупционного законодательства. Было установлено, что Алексей Романов вместе с супругой за несколько лет приобрели 50 объектов недвижимости, расположенных в Москве, Подмосковье и Сочи, общей стоимостью более 350 млн руб. Речь в том числе шла о квартире в Красной поляне, доме площадью 372 кв. м, а также многочисленных земельных участках в ДНП «Рожново» и «Липовая аллея» в Московской области.

При этом официальный совокупный доход семьи за тот же период составил всего 20 млн руб.

Для конспирации реального имущественного положения часть неправомерно нажитых активов супруги оформили на подконтрольные организации, говорилось в иске.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура, обратившись в Ногинский городской суд Московской области, потребовала признать сделки с недвижимостью недействительными и обратить коррупционные активы в доход государства. Защита господина Романова, в свою очередь, отмечала, что РЖД не является госкорпорацией, а потому он не должен был как чиновник отчитываться о доходах. Последние же ему, отмечал адвокат, в основном принесли должности аудитора компании Ernst & Young и коммерческого директора ЗАО «Лигетт-Дукат», которые он занимал до прихода в РЖД.

Прокуроры обжаловали отказное решение в Мособлсуде, и тот удовлетворил их требования в полном объеме.

В результате по иску транспортной прокуратуры в пользу Российской Федерации была взыскана недвижимость стоимостью 195 млн руб., а супругов обязали выплатить более 159 млн руб. в качестве суммы, эквивалентной стоимости ранее отчужденных объектов.

В ноябре прошлого года господин Романов и эксперт одного из подразделений РЖД Сергей Егоров были приговорены Басманным райсудом Москвы к семилетним срокам по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) УК. В суде установлено, что фигуранты, действуя по предварительному сговору, организовали заключение договора с коммерческой организацией на сумму свыше 1,6 млрд руб. для проведения строительных работ на железной дороге. Вопреки его условиям, соучастники обеспечили подписание дополнительных соглашений, которые позволяли подрядчику не исполнять обязательства. Под их руководством на счет исполнителя были перечислены авансовые платежи на сумму свыше 582 млн руб., после чего были подписаны акты о приемке работ, которые фактически не выполнялись, на сумму более 168 млн руб. В результате указанных действий интересам Российской Федерации, ОАО РЖД был причинен материальный ущерб на сумму 383 млн руб., сообщала ранее Генпрокуратура России.

Николай Сергеев