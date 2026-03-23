Новая Пермская художественная галерея откроется 2 апреля

В новой Пермской государственной художественной галерее со 2 по 5 апреля пройдут Дни открытия. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, посетителям представят экспозиции, посвященные разным периодам отечественного искусства, начиная с XV века до начала XX, включая авангард, а также западноевропейское искусство XV–XIX веков и артефакты из кабинета древностей. Сердцем музейного пространства стала новая экспозиция пермской деревянной скульптуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Также к открытию подготовлены выставки, посвященные жизни нового музея: «Дом», «Искусство по полочкам», «Распаковка», «Пермяк и Парма». «Новая архитектура позволила не только по-новому взглянуть на постоянную экспозицию, но и впервые показать публике произведения, десятилетиями хранившиеся в запасниках. Мы уверены: новый музей станет предметом гордости и новым местом притяжения для всех, кто любит искусство», — отметили в краевом минкульте.

В Дни открытия для посетителей будут доступны новые общественные пространства музея: открытая библиотека по искусству, сувенирный магазин, кафе, образовательный центр. Также в галерее с 30 по 1 апреля пройдет деловая программа с участием Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ).

Напомним, строительство новой площадки для Пермской художественной галереи на территории завода Шпагина началось весной 2021 года. Новый комплекс галереи включает в себя три восстановленные исторические постройки бывшего завода Шпагина, объединенные в единый ансамбль. Внутри предусмотрены большие выставочные площади, световой атриум с панорамным видом на Каму и набережную.