Пять человек пострадали при выезде машины на тротуар в Калининградской области

Два автомобиля столкнулись при пересечении улиц Калининградское шоссе — Советская в Гурьевске Калининградской области. При ДТП одна из машин наехала на стоящих на остановке пешеходов. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Калининградской области.

Из пострадавших четверо находятся в состоянии средней степени тяжести. Водитель одного из автомобилей, женщина 74 лет, доставлена в больницу. Другой участник ДТП, мужчина 22 лет, от госпитализации отказался.

На место ЧП прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Прокуратура Калининградской области взяла ситуацию на контроль. Обстоятельства аварии устанавливаются.