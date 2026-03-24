Рубль ждет новых экспортных доходов

Ослабление рубля, совпавшее с обострением конфликта на Ближнем Востоке, не связано с ухудшением фундаментальных показателей российской экономики и является краткосрочным, уверены в ЦБ и инвестбанках. Зампред Банка России Алексей Заботкин 23 марта на встрече с депутатами в Госдуме заявил, что тенденции ослабления рубля нет, но есть «колебания внутри диапазона», в котором курс национальной валюты к доллару, евро и юаню изменяется еще с апреля 2025 года. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла ослабление двумя факторами: действующим с лагом снижением цен на нефть в январе—феврале и приостановкой регулярных валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила.

Индекс сырьевых цен Центра ценовых индексов фиксирует, что стоимость основных российских экспортных товаров растет (см. график). Егор Сусин из Газпромбанка отмечает, что сейчас рынок функционирует при цене нефти около $45 за баррель — с учетом лагов поступления выручки. Дополнительный приток валюты от цены $80–100 за баррель появится позже. Пока же усиливается волатильность, в том числе из-за операций с валютными свопами: ставки по ним в отдельные моменты поднимались до 50%. Дополнительным фактором остается ограниченная возможность арбитража на рынке.

Макроэкономические данные также не указывают на признаки устойчивого давления на рубль. По оценке ЦБ, профицит текущего счета в январе 2026 года сократился до $0,4 млрд с $2,8 млрд месяцем ранее, однако это связано в том числе с сезонными факторами и выплатами инвестдоходов. С поправкой на сезонность сальдо внешней торговли практически не изменилось — $4,3 млрд против $4,4 млрд в декабре, фиксирует Дмитрий Полевой из «Астра УА». При этом импорт продолжил снижаться (в рублях — на 23% в годовом выражении), что отражает слабость внутреннего спроса и поддерживает торговый баланс.

Текущее ослабление рубля, по мнению Дмитрия Полевого, связано с изменением финансовых потоков — в частности, с параметрами бюджетного правила и прекращением регулярных продаж валюты. На рынок влияет и отложенный спрос на валюту от его участников, ожидавших ослабления рубля. Наблюдаемое движение курса — это «подстройка уровня», а не начало устойчивого тренда, уверен Дмитрий Полевой. Без существенного роста импорта, ускорения оттока капитала или снижения ставки ЦБ давление на рубль должно ослабевать. Дополнительную поддержку могут оказать высокие цены на энергоносители, эффект от которых проявится во втором квартале, отмечает эксперт.

Артем Чугунов