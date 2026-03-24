Убыток кассационного рассмотрения

25 марта Шестой кассационный суд общей юрисдикции должен рассмотреть жалобу бывшего генерального директора ООО «Килстройинвест» Дмитрия Комлева. В сентябре 2025 года Верховный суд Башкирии обязал его, а также других бывших гендиректоров компании Ивана Арапова и Павла Рыцева выплатить 2,8 млрд руб. Фонду развития территорий за завершение строительства ЖК «Миловский парк». Дмитрий Комлев не согласен с выводами суда, заявляя, что ВС Башкирии проигнорировал результаты судебной экспертизы и принял решение, противоречащее аналогичному спору. Иск фонда, полагает он, должен рассматриваться в арбитражном суде.

ФРТ пытается отсудить компенсацию за достройку "Миловского парка"

Бывший директор ООО «Килстройинвест» Дмитрий Комлев, признанный виновным в мошенничестве при строительстве ЖК «Миловский парк», пытается избежать финансовой ответственности перед Фондом развития территорий. Ранее Верховный суд Башкирии обязал его и двух других экс-руководителей компании Ивана Арапова и Павла Рыцева выплатить 2,8 млрд руб. Рассмотрение жалобы Дмитрия Комлева и Ивана Арапова в Шестом кассационном суде общей юрисдикции назначено на 25 марта.

Как ранее сообщал «Ъ», «Килстройинвест» был застройщиком ЖК «Миловский парк» в Уфимском районе в 2013–2017 годах. Со временем строительные работы были остановлены, а в феврале 2020 года «Килстройинвест» был признан банкротом. Было возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей компании. Потерпевшими были признаны более 1 тыс. человек, а общий ущерб оценивался в 2,4 млрд руб. В итоге «Миловский парк» достраивал Фонд развития территории (ФРТ), вложивший в проект, как сообщалось, 3,1 млрд руб.

В 2022 году Октябрьский районный суд Уфы приговорил Дмитрия Комлева к десяти годам, а Ивана Арапова и Павла Рыцева к шести годам лишения свободы. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и причинении имущественного ущерба путем обмана (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Верховный суд Башкирии вскоре изменил приговор: Дмитрию Комлеву наказание было снижено до восьми с половиной лет, а остальные осужденные получили условные сроки.

В марте 2025 года господин Комлев был освобожден условно-досрочно.

Также Фонд развития территории просил взыскать с подсудимых затраты на завершение строительства «Миловского парка» — 3,1 млрд руб. Октябрьский райсуд Уфы в 2022 году отказал в удовлетворении гражданского иска, отметив, что фонд не является потерпевшим по уголовному делу, и он выбрал ненадлежащий способ защиты: иск должен был рассматривать арбитражный суд.

Фонд развития территории оспорил решение в апелляционной инстанции. По его мнению, факт признания за ним статуса истца или потерпевшего в рамках уголовного дела правового значения не имеет, а взыскание убытков является надлежащим способом защиты.

Представители Дмитрия Комлева также остались недовольны решением суда. Они просили отказать в иске «ввиду необоснованности по существу». Юристы настаивали, что фонд не доказал причинение убытков, и ему были переданы дома «с очень высокой степенью готовности», в которых имелись свободные квартиры, которые фонд мог продать.

В сентябре прошлого года Верховный суд Башкирии пересмотрел решение райсуда. Фонд развития территории профинансировал завершение строительства 11 домов в «Миловском парке», указано в постановлении суда, которые должен был возвести «Килстройинвест». Тот факт, что Фонд развития территории не являлся потерпевшим по уголовному делу, отметил ВС Башкирии, на ситуацию не влияет. При этом суд снизил размер убытков до 2,8 млрд руб., учтя стоимость квартир в ЖК, которые не относились к обманутым дольщикам, на 325,1 млн руб.

В кассационной жалобе представитель Дмитрия Комлева адвокат Дамир Исмагилов настаивает, что ВС Башкирии «уклонился от исследования ключевых обстоятельств — реального размера ущерба, доказанности расходов первичными документами, связанности этих расходов со строительством домов. Суд, пояснил он, ориентировался исключительно на справки истца и платежные поручения, проигнорировав результаты назначенной им же самим судебной бухгалтерской экспертизы. Эксперты пришли к выводу, что ФРТ подтвердил свои расходы только на 1,5 млрд руб., а стоимость квартир, которые фонд мог построить на участках «Килстройинвеста» и продать, составляла 3,5 млрд руб.

Кроме того, отметил адвокат ответчика, в ВС Башкирии «сложилась противоречивая практика по одинаковым спорам». Так, в деле по иску дольщика «Килстройинвеста» Ильгиза Ишемгулова, который пытался взыскать с бывших гендиректоров компании 637,3 тыс. руб. убытков за несвоевременную сдачу дома, Верховный суд в ином составе принял противоположное решение. В январе этого года он отменил решение Уфимского районного суда, указав, что спор о взыскании убытка имеет экономический характер и должен рассматриваться в рамках банкротного дела застройщика.

Похожее решение ранее принял Шестой кассационный суд общей юрисдикции пои иску ФРТ к казанскому предпринимателю Рашиду Аитову.

По мнению представителей господина Комлева, кассационная инстанция должна направить дело на новое рассмотрение в ВС Башкирии, но в ином составе судей.

Получить оперативный комментарий в Фонде развития территорий вчера не удалось.

Булат Баширов