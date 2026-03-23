Цукерберг нашел себе замену

Марк Цукерберг разрабатывает цифрового заместителя. Гендиректор признанной в России экстремистской и запрещенной Meta хочет, чтобы у каждого сотрудника корпорации появился персональный агент с искусственным интеллектом, пишет The Wall Street Journal.

Первым, кто протестирует такой инструмент, станет сам Цукерберг. Проект еще не завершен, но агент уже оперативно ищет для предпринимателя информацию. Раньше для этой задачи требовалось множество людей. При этом на прошлой неделе в корпорации произошла утечка данных из-за ошибки служебной нейросети. Сотрудник обратился к ней за советом и выполнил все инструкции. В итоге большой объем конфиденциальных сведений стал доступен его коллегам на два часа. Гендиректор компании «ИТ-резерв» Павел Мясоедов высоко оценивает разработку, но предупреждает, что делегировать стратегические задачи такому помощнику не стоит:

«Искусственный интеллект дает возможность компании быть эффективнее и оставаться конкурентоспособной, потому что растет скорость принятия решений. Но как только речь заходит о замене творческих должностей, а также специалистов, отвечающих за стратегию и вектор развития, все сталкиваются с проблемой галлюцинаций. В этой модели не подразумевается, что ИИ может ответить: "Я не знаю". Брать их за основу в принятии решений, особенно в новых отраслях, категорически запрещено.

Но некоторые задачи все же можно делегировать без больших потерь. Например, этот продукт поможет агрегировать информацию из нижних уровней менеджмента: давать дайджесты, графики. Как говорил коллега Цукерберга, Джефф Безос, задача CEO — принимать немного, но очень качественных решений».

Внутри компании Цукерберга набирают обороты и такие инструменты, как Second Brain — нечто среднее между чат-ботом и агентом. Среди прочего, он может запрашивать документы для проектов. В беседе с WSJ один из сотрудников корпорации назвал нынешнюю эпоху «веселой и вдохновляющей». Однако другие тревожатся, что зацикленность на ИИ приведет к массовым увольнениям. Ранее Reuters писал, что глава Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) планирует сократить около 20% штата. Сооснователь университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник объясняет, почему российский рынок пока не готов к нейросетевым топ-менеджерам:

«В реальности нейросетевой директор — это, как мне кажется, скорее красивая медийная идея, чем рабочая управленческая модель. У искусственного интеллекта нет двух важных функций, которые есть у настоящего живого человека: мотивации и ответственности за результат. Всегда, когда ИИ что-то делает, это команда извне. Если он ошибается, то не несет наказания. Поэтому за финальным результатом стоит подпись гендиректора или человека, который эту модель запускал. Российский бизнес уже готов к внедрению нейросетей в аналитике, юриспруденции, продажах, поддержке. Такие кейсы есть уже и у крупных компаний — Сбера, МТС, Альфа-Банка. В российских реалиях передать искусственному интеллекту стратегию и сложные кадровые решения крайне сложно. Поэтому ближайший сценарий — это не директор-нейросеть, а директор плюс команда ИИ-помощников».

Летом 2025 года в Амурской области искусственный интеллект получил ставку юрисконсульта. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Игорь Радченко внедрил в свою работу GigaChat и DeepSeek. В беседе с “Ъ FM” он отмечал, что нейросеть помогает с составлением документов и алгоритмов, а в условиях дефицита кадров в регионе спокойно заменяет юриста с зарплатой 30 тыс. руб.

Анна Кулецкая