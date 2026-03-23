«КАЗ» нарастит выпуск аккумуляторов

На Курском аккумуляторном заводе (КАЗ) завершается второй этап масштабной модернизации производства стартерных батарей. Предприятие, известное на рынке как один из ведущих российских производителей аккумуляторов, инвестирует в обновление технологических линий, чтобы нарастить объемы выпуска. Как сообщили на заводе, строительные работы для создания третьего участка батарейного формирования уже закончены, на площадку поступило новое оборудование.

Ключевой элемент обновления — участок формирования легких типов батарей, оснащенный ваннами с водяным охлаждением. В конструкции оборудования предусмотрены современные высокоэффективные технологические решения. Для обеспечения экологической безопасности на участке смонтирована система тонкой очистки воздуха от выделяющихся газов и аэрозолей электролита, а применение пожаробезопасных материалов в конструкции оборудования гарантирует безопасные условия труда. Монтажные и пусконаладочные работы запланированы на апрель–май 2026 года. Ввод в эксплуатацию этого участка позволит увеличить выпуск легких типов батарей до 150 тыс. штук в месяц.

Параллельно завод готовится к установке новой линии сборки, которая будет доставлена до конца марта. Ее запуск запланирован также на апрель–май. Особенность линии — высокий уровень автоматизации всех технологических операций. Она укомплектована дополнительными станциями контроля качества пластин, блоков электродов и собранных батарей с учетом требований автопроизводителей. Внедрение линии позволит увеличить производственные мощности сборки легких типов более чем на 25%.

В рамках модернизации завод также приобрел дополнительную климатическую камеру. Она предназначена для испытания аккумуляторных батарей при отрицательных температурах, а также для проверки корпусов стартерных батарей на ударную прочность при температуре минус 50С. Это особенно важно для продукции, которая эксплуатируется в суровых климатических условиях.

Модернизация позволит снизить потери материалов, уменьшить количество внутренних перемещений и улучшить условия труда операторов. Для конечного потребителя это означает более высокие технические характеристики аккумуляторов, увеличение срока их службы и надежность, подтвержденную современными методами контроля качества.

Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности.

