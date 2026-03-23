ФАС выдала предостережение гендиректору Fun & Sun

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предостережение гендиректору ООО «ТТ-Трэвел» (туроператор Fun & Sun) из-за его заявлений о возможном росте стоимости авиабилетов. В интервью федеральным СМИ, уточняет ведомство, глава компании спрогнозировал удорожание перелетов из-за скачка цен на топливо.

В ФАС отметили, что такие высказывания могут повлиять на рыночное поведение, вызвать ажиотажный спрос и быть восприняты как сигнал для увеличения цен со стороны других участников отрасли. Ведомство напомнило о законодательном запрете согласованных действий конкурентов, которые ведут к установлению или поддержанию цен, а также любых сигналов, влияющих на рынок.

18 марта гендиректор Fun & Sun Владимир Рубцов заявил, что из-за роста цен на нефть, вызванного ближневосточным конфликтом, цена авиабилетов за границу может увеличиться на 5-7%. «Мы это повышение уже закладываем в стоимость туров»,— уточнил господин Рубцов (цитата по «Интерфаксу»).