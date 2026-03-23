Воронежский шинный завод Pirelli в 2025 году сократил прибыль на 78% до 23 млн

В 2025 году ЗАО «Воронежский шинный завод» (совместное предприятие итальянской компании Pirelli и российской госкорпорации «Ростех») сократило чистую прибыль на 78% — со 105 млн до 23 млн руб. Выручка предприятия при этом увеличилась на 11%, с 2,9 млрд до 3,2 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности компании, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Себестоимость продаж общества выросла на 12%, с 2,3 млрд до 2,6 млрд руб., а валовая прибыль — на 4%, с 538 млн до 559 млн руб. Прибыль от продаж предприятия при этом незначительно сократилась — на 2%, с 213 млн до 208 млн руб. В то же время прибыль до налогообложения снизилась более заметно — на 67%, со 128 млн до 42 млн руб.

Активы завода сократились на 3%, с 5,3 млрд до 5,1 млрд руб. Внеоборотные активы почти не изменились, увеличившись лишь на 1% — с 4,3 млрд до 4,4 млрд руб. Оборотные активы, напротив, уменьшились на 24%, с 927 млн до 708 млн руб.

Дебиторская задолженность воронежского завода Pirelli сократилась на 36%, с 644 млн до 415 млн руб., а кредиторская — на 22%, с 935 млн до 733 млн руб.

В пресс-службе Pirelli пообещали позднее ответить на запрос «Ъ-Черноземье» с просьбой прокомментировать финпоказатели завода.

По данным Rusprofile, ЗАО «Воронежский шинный завод» зарегистрировано в Воронеже в 2011 году для производства резиновых шин, покрышек и камер, а также их восстановления. Уставный капитал — 1,5 млрд руб. Гендиректор — Евгений Иванов. Актуальные учредители не раскрываются.

В 2022 году итальянская Pirelli заявила о прекращении инвестиций в российские активы. Воронежские власти тогда надеялись, что местное предприятие не снизит производство.

Егор Якимов