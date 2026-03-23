Верховный суд впервые рассмотрит дело об ограничении иммунитета другой страны

Верховный суд в России впервые рассмотрит дело об ограничении иммунитета иностранного государства в российском суде. Разбирательство было запланировано после жалобы россиян, которые не могут пользоваться принадлежащей им недвижимостью в Финляндии из-за запрета на въезд в страну. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает «Интерфакс».

В Верховный суд обратилась супружеская пара из Санкт-Петербурга. Они потребовали обязать власти Финляндии выкупить принадлежащие им дом и земельный участок, которыми супруги не могут пользоваться. Россияне утверждают, что уже обращались в российские судебные инстанции с иском к Финляндии. Они просили также взыскать с госсовета страны компенсацию морального вреда. Суды трех инстанций отказались принимать иск из-за юрисдикционного иммунитета иностранного государства.

Юрисдикционный иммунитет иностранного государства — принцип международного права, согласно которому одно государство и его собственность не подсудны судам другого государства без его согласия.

Супруги отметили, что обратиться в финские суды они также не могут из-за запрета на въезд в страну. Россияне считают, что суд должен ограничить иммунитет иностранного государства на основе принципа взаимности. «При решении подобных вопросов суд вправе запросить заключение МИД РФ о применении принципа взаимности и оценить, обеспечиваются ли заявителям эффективные средства судебной защиты в иностранном государстве»,— отметили в пресс-службе. В суде пояснили, что отклонение иска без выяснения обстоятельств может нарушать право заявителей на доступ к правосудию.