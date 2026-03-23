Ленинградская область подверглась крупнейшей атаке дронов. Горит нефтяной порт, в Пулково — массовые задержки рейсов. Начиная с вечера 22 марта над регионом сбито больше 60 беспилотников. Под удар в том числе попал нефтяной терминал в Приморске. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, пожар продолжают тушить. Сейчас все ограничения на полеты сняты, сообщили в Росавиации. Однако задержки и отмены рейсов продолжаются.

Пассажиры рассказали “Ъ FM”, как обстоят дела в аэропорту сейчас:

«Изначально мы должны были вылететь вчера в 21:05 мск. И с того момента нам постоянно переносят рейс то на час, то на два, аргументируя это поздним прибытием самолета, хотя до сих пор он еще не прилетел. Знаем точно, что он в Москве. В целом обстановка спокойная. Народу много, люди устали и измотаны. Детей приходится укладывать спать на кресла, стулья сдвигают. Есть пассажиры, которые должны были улететь в Египет — Хургаду, Шарм-эль-Шейх, — их уже отвезли в гостиницу. Те, чьи рейсы не отменили, вряд ли сегодня улетят». «Первые сигналы были около 04:00 мск. Тогда "Пулково" снова заработало, и вылетели три рейса, один из которых, кстати, был наш. Но мы его пропустили, потому что в суматохе не заметили, что воздушное пространство открылось. Сотрудники аэропорта очень дружелюбные: раздали мягкие коврики, на которых люди могли переночевать, и старались помочь перетерпеть ожидание». «У меня два рейса авиакомпании China Eastern из Санкт-Петербурга в Шанхай, а оттуда — в Токио. Первый должен был вылететь в 21:05 мск, но его отменили. Хотя сначала переносили на несколько часов. Всю ночь я провел здесь. Кто-то из пассажиров уже на полу располагается, но это не выглядит так ужасно, как на внутренних рейсах — там эта ситуация ощущается прям бедствием».

Всего за ночь над российскими регионами сбили 249 БПЛА, сообщили в Минобороны. В Брянской области дроны атаковали предприятие «Мираторга». По словам местных властей, пострадали два сотрудника.

Егор Парфенов