Кладбище «Восточное» передатут в краевую собственность

Пермская городская дума подготовила проект постановления о безвозмездной передаче имущественного комплекса кладбища «Восточное» в на баланс Пермского края. Как сообщает «Новый компаньон», проект одобрили департамент дорог и благоустройства администрации города, а также департамент земельных отношений и МКУ «Пермблагоустройство». Городские власти реализовывали инвестпроект по строительству на кладбище крематория. Его планировалось завершить в 2024 году, затем бюджетное финансирование проекта переносилось на последующие года. В начале февраля стало известно, что расходы в размере почти 479 млн руб. перенесли на 2027 год. В связи с началом приоритетного инвестпроекта по строительству крематория на Северном кладбище эти расходы признаны нецелесообразными. Средства будут перераспределены на другие статьи расходов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ