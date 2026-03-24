Олег Митволь выходит из колонии на свободу

24 марта из коломенской ИК-6 (Московская область) будет освобожден Олег Митволь, в прошлом занимавший посты замглавы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа столицы. Этот факт “Ъ” подтвердил адвокат Олега Митволя — Михаил Шолохов. У экс-чиновника закончился срок наказания с учетом времени, проведенного под арестом во время расследования его уголовного дела.

Олег Митволь

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Олег Митволь

Олег Митволь был задержан в 2022 году при попытке вылететь в Дубай. Ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установили следствие и суд, при строительстве метро в Красноярске Олег Митволь, являясь гендиректором АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», организовал представление заказчику утратившей актуальность и заведомо непригодной проектной документации от 1989 года, а также фиктивных результатов инженерных изысканий. На основании подписанных чиновниками актов выполненных работ бюджетные средства в размере 954 млн руб. были перечислены подрядчику в полном объеме. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку господин Митволь признал вину и заключил сделку со следствием, в рамках которой дал показания на бывших краевых чиновников, а также оказал содействие в расследовании еще нескольких уголовных дел.

В сентябре 2023 года суд в Красноярске признал экс-чиновника виновным и приговорил к четырем с половиной годам колонии. В ноябре 2025 года Олег Митволь пытался добиться смягчения наказания, но суд ему в этом отказал.

В 2004–2009 годах Олег Митволь работал заместителем руководителя Росприроднадзора и запомнился жесткими проверками и борьбой с незаконными постройками. В 2009–2010 годах занимал пост префекта Северного административного округа Москвы, продолжив борьбу с самостроем и в этой должности. После этого баллотировался в депутаты Госдумы, занимался политикой и бизнесом.

Ефим Брянцев