В Татарстане педагогам компенсируют до 180 тысяч рублей за аренду жилья

В Татарстане учителя школ и воспитатели детских садов смогут получить из бюджета компенсацию в размере до 180 тыс. руб. за аренду жилья. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Выплаты могут получить на конкурсной основе до 350 педагогов в год. Компенсация покрывает расходы за период до девяти месяцев.

Претендовать на поддержку смогут педагоги без собственного жилья в районе работы и не получающие другие аналогичные выплаты. При этом они обязаны отработать в образовательной организации не менее одного года, иначе средства придется вернуть.

Анна Кайдалова