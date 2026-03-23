Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане педагогам компенсируют до 180 тысяч рублей за аренду жилья

В Татарстане учителя школ и воспитатели детских садов смогут получить из бюджета компенсацию в размере до 180 тыс. руб. за аренду жилья. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В Татарстане педагогам компенсируют до 180 тысяч рублей за аренду жилья

В Татарстане педагогам компенсируют до 180 тысяч рублей за аренду жилья

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Татарстане педагогам компенсируют до 180 тысяч рублей за аренду жилья

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Выплаты могут получить на конкурсной основе до 350 педагогов в год. Компенсация покрывает расходы за период до девяти месяцев.

Претендовать на поддержку смогут педагоги без собственного жилья в районе работы и не получающие другие аналогичные выплаты. При этом они обязаны отработать в образовательной организации не менее одного года, иначе средства придется вернуть.

Анна Кайдалова