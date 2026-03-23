Более 20 регионов не предоставят бесплатное профобучение не сдавшим ОГЭ школьникам

Сразу 22 субъекта России не готовы выполнять новый закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших основной государственный экзамен (ОГЭ). Об этом сообщил начальник департамента госполитики в сфере среднего профобразования Минпросвещения Виктор Неумывакин на заседании комитета по просвещению в Госдуме. При этом 23 региона «практически полностью готовы» к применению новых норм.

Законопроект был внесен в Госдуму 16 июля 2025 года группой депутатов разных фракций. Они предложили дать школьникам, не сдавшим ОГЭ, возможность обучиться рабочей профессии за счет регионов — и вместе с этим подготовиться к пересдаче экзамена. Президент Владимир Путин подписал закон 28 ноября 2025-го, он вступил в силу с 1 января текущего года.

Не готовые к новому закону 22 региона планируют начать обучение детей только с 2027 года, сказал господин Неумывакин. Еще 23 субъекта уже выделили необходимое финансирование и определили, «какое количество школьников планируется для обучения по программам профессионального образования, подобрали для них инфраструктуру и профессии». Оставшиеся 44 региона «готовятся к реализации норм закона», добавил он.

Соавтор закона и вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко говорила, что в среднем по России экзамены ОГЭ не сдают около 3% девятиклассников, в отдельных регионах — до 7%. В Минпросвещения уточнили, что норма должна распространяться на учащихся, которые не сдадут экзамен в 2026 году.

Мария Барановская