Домашнее обучение не освободит от школьных экзаменов

Правительство одобрило законопроект, обязывающий детей, обучающихся на дому, проходить промежуточную и итоговую государственную аттестацию в школах. Об этом написано в проекте отзыва правительственной комиссии по законопроектной деятельности (документ есть у “Ъ”).

Поправки к ФЗ «Об образовании» внесло заксобрание Брянской области. Депутаты предлагают зафиксировать в ст. 17 и ст. 34 ФЗ норму об обязанности обучающихся на дому детей проходить ГИА и промежуточную аттестацию на базе школ — наравне с другими учащимися. Сейчас в законе указано лишь право таких учеников на сдачу контрольных работ и экзаменов в школе. В результате это право «реализуется по собственному усмотрению» родителей учащихся, заявляют парламентарии. При этом игнорируется в основном промежуточная аттестация, говорится в пояснительной записке. Депутаты указывают, что законопроект позволит предотвратить ситуации, в которых «законным интересам детей будет нанесен значительный вред, масштаб которого сложно переоценить».

Правительство поддержало инициативу с условием доработки. В частности, комиссия указывает, что изменения необходимо внести лишь в ст. 17, поскольку ст. 34 касается прав учеников, а не обязанностей.

Полина Мотызлевская